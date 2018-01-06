КНДР та Південна Корея відновили мирні переговори на вищому рівні
Сеул бачить ці переговори важливим кроком для зміцнення довіри у відносинах з Пхеньяном на тлі спроб США переконати КНДР відмовитися від своєї ядерної зброї, - повідомляє Associated Press.
Південнокорейське міністерство об’єднання повідомило, що високопоставлені офіційні особи двох країн на ранковій сесії зустрічі у прикордонному селі Пханмунджом обмінялися думками про створення відділення зв'язку в північнокорейському прикордонному місті Кесон та організацію спільного заходу для відзначення "Декларації 15 червня" про мир, прийнятої після першого міжкорейського саміту в 2000 році.
Південна Корея також запропонувала провести військові переговори про зменшення напруженості на їхньому кордоні, а також переговори за участі Червоного Хреста для возз'єднання сімей, розділених війною на півострові в 1950-53 роках, йдеться в повідомленні міністерства.
Також сторони можуть обговорити виступи збірних команд у деяких видах спорту на Азійських іграх в серпні.
Президент Південної Кореї Мун Чже Ін, який двічі зустрічався з Кім Чен Ином за останні два місяці, сказав, що прогрес у міжкорейському примиренні стане важливою частиною міжнародних зусиль з вирішення ядерного протистояння з Північною Кореєю, оскільки Пхеньян не відмовиться від своєї ядерної програми, якщо не відчує гарантій безпеки.
Як відомо, 27 квітня відбулася зустріч лідерів Північної і Південної Кореї, за підсумками якої було оголошено про початок робіт над повним ядерним роззброєнням і скороченням інших видів озброєнь на Корейському півострові.
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