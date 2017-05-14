КНДР в чергове випробувала балістичні ракети

Північна Корея здійснила ще один тестовий запуск балістичної ракети через декілька днів після вступу на посаду нового президента у Південній Кореї.

Ракета була запущена недалеко від північно-західного району Кусон. Пролетівши сотні миль, ракета впала в Японському морі, повідомляє BBC.

Тихоокеанське командування США підтвердило факт запуску ракети з боку КНДР і зазначило, що випущена ракета не була міжконтинентальної і не загрожувала США.

Характер запуску досі не визначено, проте експерти кажуть, що останній тест показав більший діапазон, ніж попередні тести.

За словами японського міністра оборони, ракета впала на відстані приблизно 400 км від східного узбережжя Північної Кореї. У Японії припускають, що це міг бути запуск нового типу ракети.

BBC відзначає, що такі дії мають безпосередній тиск на президента Південної Кореї Мун Чже Іна, який агітував за більш ефективну взаємодію з КНДР.

Після проведення екстреного засідання ради безпеки, Мун назвав останній запуск ракети "провокацією".

"Президент сказав, що хоча Південна Корея залишається відкритою для діалогу з Північною Кореєю, та це можливо тільки тоді, коли Північ продемонструє зміну своєї позиції", - заявив прес-секретар президента Південної Кореї.

Нагадаємо, що в квітні Північна Корея провела найбільші артилерійські навчання в районі порту Вонсан.

Раніше Північна Корея пригрозила, що буде продовжувати випробування ракет та робитиме це щотижня.

Варто відзначити, що Північна Корея попередила, що ядерна війна може вибухнути "в будь-який момент", оскільки США "зловживають" своїми повноваженнями.