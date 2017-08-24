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КНДР відкрила в Росії перше офіційне турагентство

Радник посольства КНДР у РФ Кім заявив, що країна гарантує безпеку законослухняних туристів, чому сприяє і ядерний потенціал Північної Кореї
Північна Корея вперше відкрила в Росії офіційне туристичне агентство.
КНДР відкрила в Росії перше офіційне турагентство Фото: Rex Features / Zhang Li

Заснована в 2017 році компанія NKOREAN, що спеціалізується на подорожах в Північну Корею, буде працювати за підтримки посольства КНДР у Росії, повідомляє "Інтерфакс".

Радник посольства КНДР у РФ Кім Сен Хун заявив на прес-конференції, що його країна гарантує "безпеку законослухняних туристів, чому сприяє і ядерний потенціал Північної Кореї".

Він додав, що ядерні сили країни "повністю гарантують безпеку і мир на Корейському півострові".

Він також повідомив, що КНДР має намір активно розвивати туристичні зв'язки з Росією. Зокрема, буде спрощено процедуру видачі віз росіянам і терміни очікування скоротяться з 2-3 тижнів до 3-5 днів.

Нагадаємо, що американський уряд фактично заборонив своїм громадянам їхати Північну Корею. Американців, які зараз знаходяться в КНДР, влада закликала виправити цю ситуацію до 1 вересня.

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24 08 2017 15:20
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