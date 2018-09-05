КНДР відпустила з ув'язнення трьох громадян США

Північна Корея (КНДР) відпустила на свободу трьох в'язнів з американським громадянством.

Про це в середу, 9 травня, повідомив президент США Дональд Трамп.

"З радістю повідомляю, що державний секретар Майк Помпео перебуває в польоті і повертається з Північної Кореї разом з трьома чудовими джентльменами", – написав Трамп на своїй сторінці у Twitter.

Він додав, що чоловіки, схоже, перебувають у доброму здоров'ї.

Президент США також зазначив, що планує сам зустріти їх після прибуття на батьківщину.

Мова йде про трьох громадян США, одного з яких два роки тому засудили до 10 років ув'язнення за звинуваченням у спробі перевороту. Двох інших затримали рік тому в КНДР і звинуватили у ворожих діях.

Нагадаємо, США і КНДР погодили дату і місце історичного саміту.