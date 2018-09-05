ПОЛІТИКА НОВИНИПівнічна Корея (КНДР) відпустила на свободу трьох в'язнів з американським громадянством.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
КНДР відпустила з ув'язнення трьох громадян США
Держсекретар Майк Помпео повертається до Штатів з трьома колишніми в'язнями Північної Кореї
Фото: apnews.com
Про це в середу, 9 травня, повідомив президент США Дональд Трамп.
"З радістю повідомляю, що державний секретар Майк Помпео перебуває в польоті і повертається з Північної Кореї разом з трьома чудовими джентльменами", – написав Трамп на своїй сторінці у Twitter.
Він додав, що чоловіки, схоже, перебувають у доброму здоров'ї.
Президент США також зазначив, що планує сам зустріти їх після прибуття на батьківщину.
Мова йде про трьох громадян США, одного з яких два роки тому засудили до 10 років ув'язнення за звинуваченням у спробі перевороту. Двох інших затримали рік тому в КНДР і звинуватили у ворожих діях.
Нагадаємо, США і КНДР погодили дату і місце історичного саміту.
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