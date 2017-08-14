КНДР викликала своїх послів у ключових країнах на нараду в Пхеньян
Поки невідомо, чи йде мова про планову щорічну нараду або про екстрену зустріч.
Джерела Yonhap не виключили, що виклик послів у ключових країнах може бути пов'язаний з планами КНДР провести чергові ядерні випробування або нові запуски балістичних ракет, - повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.
Водночас, офіційний представник міністерства об'єднання Південної Кореї, яке курує зв'язки з КНДР, припустив, що мова йде про планові збори послів Північної Кореї. Попередній такий захід проводилося в липні 2015 року.
Нагадаємо, 5 серпня Радбез ООН погодив нові санкції проти Північної Кореї.
Президент США Дональд Трамп попередив Північну Корею, що Вашингтон відреагує на нові загрози "вогнем і люттю".
У відповідь КНДР оголосила, що вони розглядають можливість нанесення ракетних ударів у районі острова Гуам, де знаходиться військова база США.
Пентагон пригрозив КНДР нанесенням превентивного удару по стартових майданчиках ракет на північнокорейській території.
Командувач ракетними військами КНДР заявив, що в Пхеньяні мають намір атакувати райони, прилеглі до бази американських ВПС на Гуамі.
Нагадаємо, ситуація навколо Північної Кореї загострилася останнім часом. З початку року попри застереження з боку ООН КНДР неодноразово проводила ракетні випробування.
5 серпня Рада безпеки ООН одностайно ухвалила нові санкції проти Пхеньяна, які можуть обійтися Північній Кореї майже в мільярд доларів США.
Після останніх випробувань балістичних ракет КНДР президент США Дональд Трамп пригрозив країні "вогнем і люттю".
У відповідь на це КНДР заявила про готовність запустити ракету по американському острову Гуам.
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