КНДР викликала своїх послів у ключових країнах на нараду в Пхеньян

Попередній такий захід проводився в липні 2015 року

Посли КНДР у ключових країнах та ООН, викликані в Пхеньян на нараду.

Поки невідомо, чи йде мова про планову щорічну нараду або про екстрену зустріч.

Джерела Yonhap не виключили, що виклик послів у ключових країнах може бути пов'язаний з планами КНДР провести чергові ядерні випробування або нові запуски балістичних ракет, - повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

Водночас, офіційний представник міністерства об'єднання Південної Кореї, яке курує зв'язки з КНДР, припустив, що мова йде про планові збори послів Північної Кореї. Попередній такий захід проводилося в липні 2015 року.

Нагадаємо, 5 серпня Радбез ООН погодив нові санкції проти Північної Кореї.

Президент США Дональд Трамп попередив Північну Корею, що Вашингтон відреагує на нові загрози "вогнем і люттю".

У відповідь КНДР оголосила, що вони розглядають можливість нанесення ракетних ударів у районі острова Гуам, де знаходиться військова база США.

Пентагон пригрозив КНДР нанесенням превентивного удару по стартових майданчиках ракет на північнокорейській території.

Командувач ракетними військами КНДР заявив, що в Пхеньяні мають намір атакувати райони, прилеглі до бази американських ВПС на Гуамі.

Нагадаємо, ситуація навколо Північної Кореї загострилася останнім часом. З початку року попри застереження з боку ООН КНДР неодноразово проводила ракетні випробування.

5 серпня Рада безпеки ООН одностайно ухвалила нові санкції проти Пхеньяна, які можуть обійтися Північній Кореї майже в мільярд доларів США.

Після останніх випробувань балістичних ракет КНДР президент США Дональд Трамп пригрозив країні "вогнем і люттю".

У відповідь на це КНДР заявила про готовність запустити ракету по американському острову Гуам.