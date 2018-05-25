КНДР висловила готовність провести саміт зі США в будь-який час
Ба більше, КНДР готова до проведення саміту зі США в будь-який час, відзначає агентство.
"Наше прагнення і бажання зробити все можливе для миру і стабільності на Корейському півострові і людства залишаються незмінними, - наводить агентство слова Кім Ке Гвана. - Ми готові провести переговори в будь-який час і використовувати будь-які способи вирішення проблем", - заявив заступник міністра закордонних справ КНДР Кім Ке Гван, повідомляє Reuters.
У четвер, 24 травня, Дональд Трамп скасував переговори з Кім Чен Ином, які були заплановані на 12 червня, назвавши причиною різкі заяви з боку КНДР. При цьому Трамп висловив надію на зустріч з Кім Чен Ином у майбутньому.
Протягом травня Вашингтон і Пхеньян не виключали зриву переговорів. Так, негативну реакцію з боку КНДР викликали військові навчання США і Південної Кореї біля берегів Корейського півострова. Вранці 24 травня заступник міністра закордонних справ КНДР Чхве Сон Хі взагалі пригрозила США ядерним протистоянням.
Американський чиновник, який побажав залишитися невідомим, повідомив Reuters, що на рішення про скасування саміту вплинули не тільки слова Чхве Сон Хі, а й те, що КНДР за останні тижні припинила прямі контакти зі США і порушила низку обіцянок. За його словами, північнокорейські чиновники не приїхали в Сінгапур для обговорення перебігу підготовки саміту, хоча на них там чекали колеги зі США.
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