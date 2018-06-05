КНДР заперечила вплив США на рішення про денуклеаризацію

У Північній Кореї заявили, що їх рішення щодо денуклеаризації не приймалося під впливом США і міжнародного тиску.

"Останнім часом США вводять людей в оману, заявляючи, що рішення КНДР про повну денуклеаризацію Корейського півострова, яке було прийнято на історичному міжкорейському саміті, було результатом так званих санкцій і тиску (з боку США)", - йдеться у повідомленні Центрального телеграфного агентства Північної Кореї.

Також наголошується, що додатковий тиск з боку Сполучених Штатів розцінюється північнокорейською владою як "навмисна провокація" в момент, коли ситуація на Корейському півострові рухається до миру.

Президент Південної Кореї та лідер КНДР 27 квітня на першому міжкорейському саміті протягом більше десяти років зобов'язалися припинити бойові дії між двома країнами та працювати над "повною денуклеаризацією" Корейського півострова.

Нагадаємо, 27 квітня, глава КНДР Кім Чен Ин зустрівся з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном у деміталізірованной зоні. Лідер Північної Кореї та президент Південної домовилися закінчити війну, яка формально тривала між країнами майже 70 років, та досягнути повної денуклеаризації Корейського півострова.

Президент США Дональд Трамп у суботу, 28 квітня, поговорив телефоном з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном щодо проведення саміту США і Північної Кореї. Місцем для зустрічі Трампа з лідером КНДР міг би стати "Дім миру" в селі Пханмунджом на кордоні Північної і Південної Кореї.