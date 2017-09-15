КНДР запустила ракету в сторону Японії

В Японії кажуть про новий ракетний пуск Північної Кореї

КНДР в п'ятницю провела черговий запуск балістичної ракети, яка пролетіла над північним японським островом Хоккайдо в бік Тихого океану

У зв'язку з запуском ракети, уряд, за допомогою системи екстреного оповіщення J-Alert, закликав жителів північного сходу Японії сховатися в міцних будівлях і підвалах.

Крім того, їх просять повідомляти в поліцію про можливе падіння уламків ракети, повідомляє телеканал NHK.

Нагадаємо, що вчора КНДР пригрозила за допомогою ядерного удару відправити Японію на дно океану, а США занурити в "попіл і темряву".

Раніше, Північна Корея відкинула резолюцію Радбезу ООН про посилення санкцій і пригрозила США "найбільшим болем" в історії.

3 вересня КНДР повідомила про успішне випробування водневої бомби. За даними Південної Кореї, потужність заряду, можливо, склала до 100 кілотонн. Це приблизно в чотири-п'ять разів сильніше, ніж ядерна бомба, скинута на японське місто Нагасакі в 1945 році під час Другої світової війни.

Це було вже шосте ядерне випробування КНДР із 2006 року.

Світова спільнота різко засудила провокації КНДР. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий задіяти ядерні можливості, щоб захистити себе і своїх союзників.