КНДР збирається продовжувати ядерні випробування попри санкції ООН

Північна Корея заявила, що повністю відкидає останні санкції ООН, які назвала "ворожим актом" і має намір продовжити розвиток ядерної зброї.

Про це 4 червня заявив представник МЗС КНДР, пише Reuters.

"Незалежно від санкцій і можливого подальшого тиску ми не будемо ухилятися від планів нарощувати ядерні сили з метою захисту суверенітету країни та права на національне визначення та будемо рухатися вперед до остаточної перемоги", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Радбез ООН ухвалив резолюцію, яка запроваджує розширені санкції щодо північнокорейських чиновників і організацій після чергового випробування ракет. Резолюція запроваджує заборону на поїздки і замороження активів для 14 північнокорейських чиновників та 4 компаній, та стосується також національного Банку Кореї.