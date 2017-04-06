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КНДР збирається продовжувати ядерні випробування попри санкції ООН

Північна Корея не буде ухилятися від планів нарощувати ядерні сили
Північна Корея заявила, що повністю відкидає останні санкції ООН, які назвала "ворожим актом" і має намір продовжити розвиток ядерної зброї.
КНДР збирається продовжувати ядерні випробування попри санкції ООН Фото: rbc.ua

Про це 4 червня заявив представник МЗС КНДР, пише Reuters.

"Незалежно від санкцій і можливого подальшого тиску ми не будемо ухилятися від планів нарощувати ядерні сили з метою захисту суверенітету країни та права на національне визначення та будемо рухатися вперед до остаточної перемоги", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Радбез ООН ухвалив резолюцію, яка запроваджує розширені санкції щодо північнокорейських чиновників і організацій після чергового випробування ракет. Резолюція запроваджує заборону на поїздки і замороження активів для 14 північнокорейських чиновників та 4 компаній, та стосується також національного Банку Кореї.

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04 06 2017 20:20
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