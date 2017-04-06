CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПівнічна Корея заявила, що повністю відкидає останні санкції ООН, які назвала "ворожим актом" і має намір продовжити розвиток ядерної зброї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
КНДР збирається продовжувати ядерні випробування попри санкції ООН
Північна Корея не буде ухилятися від планів нарощувати ядерні сили
Фото: rbc.ua
Про це 4 червня заявив представник МЗС КНДР, пише Reuters.
"Незалежно від санкцій і можливого подальшого тиску ми не будемо ухилятися від планів нарощувати ядерні сили з метою захисту суверенітету країни та права на національне визначення та будемо рухатися вперед до остаточної перемоги", – йдеться в заяві.
Нагадаємо, Радбез ООН ухвалив резолюцію, яка запроваджує розширені санкції щодо північнокорейських чиновників і організацій після чергового випробування ракет. Резолюція запроваджує заборону на поїздки і замороження активів для 14 північнокорейських чиновників та 4 компаній, та стосується також національного Банку Кореї.
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04 06 2017 20:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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