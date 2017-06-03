КНДР здійснила пуск кількох ракет невідомого типу в море ЗМІ припускають, що це були випробування міжконтинентальної балістичної ракети KN-08 або KN-14.

Північна Корея в понеділок здійснила запуск "кількох" заборонених балістичних ракет, які пролетіли близько 1000 кілометрів і впали у море.

Фото:ukr.segodnya.ua

Про це повідомили військові Південної Кореї, заявивши, що це є репетицією вторгнення, пише AP. Одразу після запуску військовим не вдалося визначити кількість і тип ракет. Пуск був здійснений з провінції Пхенан-Пукто близько 7:36 за південнокорейським часом. Попередній запуск балістичної ракети, яка, за заявою Пхеньяна, є новим типом стратегічного озброєння, здатним нести ядерні боєголовки, був здійснений 12 лютого. Як повідомило північнокорейське державне інформагентство ЦТАК, випробуваннями керував особисто північнокорейський лідер Кім Чен Ин. Після цього президент США Дональд Трамп назвав Північну Корею "великою, великою проблемою", з якою США будуть розбиратися дуже жорстко. А Рада Безпеки (РБ) ООН одноголосно засудила ракетне випробування Пхеньяна, назвавши його "серйозним порушенням" резолюцій ООН.

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