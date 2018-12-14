КНДР змінила тактику для обходу санкцій ООН на поставку нафтопродуктів
Так, за даними доповіді Тихоокеанського командування Збройних сил США, яка потрапила в розпорядження журналістів, присутність кораблів і літака-розвідника, розміщених коаліцією з восьми країн у вересні, змусило КНДР скоригувати тактику передачі нафти і нафтопродуктів, змінивши логістику, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Тепер Пхеньян має здійснювати цю нелегальну діяльність далі від Корейського півострова, найчастіше в територіальних водах інших країн. "Північнокорейці також вдалися до того, що використовують судна невеликого розміру з метою замаскувати (діяльність - ІФ) від кораблів і літаків-розвідників коаліції", - повідомляє канал.
У доповіді наголошується, що через дії коаліції кількість спроб Північної Кореї здійснювати нелегальний трансфер нафти не зменшилася, однак вартість цієї схеми для Пхеньяна зросла, оскільки також збільшилася і кількість суден, необхідних КНДР для передачі нафти.
У вересні США та їх партнери - Австралія, Британія, Канада, Франція, Японія, Південна Корея і Нова Зеландія розширили охоплення спостереження за КНДР, яка, як стверджують у Вашингтоні, обходить обмежувальні заходи ООН.
У серпні 2017 року РБ ООН повністю заборонила експорт з КНДР вугілля, заліза і морепродуктів. У вересні того ж року РБ ООН ухвалила нову резолюцію, яка заборонила імпорт у Північну Корею з країн-членів ООН нафти і нафтопродуктів, а також експорт з КНДР текстилю та газового конденсату. Також обмежувальні заходи передбачають обмеження на експорт в КНДР.
У вересні 2018 року США в Радбезі ООН заявили, що Росія в обхід санкцій ООН поставляла нафту КНДР, перекачуючи її в море з судна на судно. Вашингтон тоді стверджував, що має докази систематичного порушення Росією цих обмежувальних заходів. Схожі заяви звучали на адресу компаній КНР.
Нагадаємо, що у прикордонній зоні Північної і Південної Кореї вперше за 14 років з'явилася поєднана дорога.
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