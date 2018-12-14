КНДР змінила тактику для обходу санкцій ООН на поставку нафтопродуктів

Північній Кореї все ще вдається обходити обмежувальні заходи ООН після того, як вона скоригувала методи нелегальних поставок продуктів нафтопереробки шляхом передачі нафти з судна на судно в море.

Так, за даними доповіді Тихоокеанського командування Збройних сил США, яка потрапила в розпорядження журналістів, присутність кораблів і літака-розвідника, розміщених коаліцією з восьми країн у вересні, змусило КНДР скоригувати тактику передачі нафти і нафтопродуктів, змінивши логістику, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Тепер Пхеньян має здійснювати цю нелегальну діяльність далі від Корейського півострова, найчастіше в територіальних водах інших країн. "Північнокорейці також вдалися до того, що використовують судна невеликого розміру з метою замаскувати (діяльність - ІФ) від кораблів і літаків-розвідників коаліції", - повідомляє канал.

У доповіді наголошується, що через дії коаліції кількість спроб Північної Кореї здійснювати нелегальний трансфер нафти не зменшилася, однак вартість цієї схеми для Пхеньяна зросла, оскільки також збільшилася і кількість суден, необхідних КНДР для передачі нафти.

У вересні США та їх партнери - Австралія, Британія, Канада, Франція, Японія, Південна Корея і Нова Зеландія розширили охоплення спостереження за КНДР, яка, як стверджують у Вашингтоні, обходить обмежувальні заходи ООН.

У серпні 2017 року РБ ООН повністю заборонила експорт з КНДР вугілля, заліза і морепродуктів. У вересні того ж року РБ ООН ухвалила нову резолюцію, яка заборонила імпорт у Північну Корею з країн-членів ООН нафти і нафтопродуктів, а також експорт з КНДР текстилю та газового конденсату. Також обмежувальні заходи передбачають обмеження на експорт в КНДР.

У вересні 2018 року США в Радбезі ООН заявили, що Росія в обхід санкцій ООН поставляла нафту КНДР, перекачуючи її в море з судна на судно. Вашингтон тоді стверджував, що має докази систематичного порушення Росією цих обмежувальних заходів. Схожі заяви звучали на адресу компаній КНР.

Нагадаємо, що у прикордонній зоні Північної і Південної Кореї вперше за 14 років з'явилася поєднана дорога.