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КНДР звинувачує ЦРУ в намірі вбити Кім Чен Ина, - ЗМІ

Пхеньян вважає, що США планували задіяти проти лідера КНДР "біохімічні речовини"
Влада Північної Кореї звинуватила ЦРУ в змові з метою вбивства лідера КНДР Кім Чен Ина.
КНДР звинувачує ЦРУ в намірі вбити Кім Чен Ина, - ЗМІ Лідер КНДР Кім Чен Ин. Фото: ridus.ru

КНДР вважає, що ЦРУ планувало вбивство Кім Чен Ина за допомогою "біохімічних речовин". При цьому наголошують, що Пхеньян знайде і "нещадно знищить" "терористів", повідомляє ВВС

The Guardian з посиланням на міністерство державної безпеки КНДР повідомляє, що ЦРУ і спецслужби Південної Кореї змовилися з метою вбити Кім Чен Ина під час публічного заходу в Пхеньяні. За даними спецслужб, ідеться про плани застосувати, зокрема, радіоактивні та наноядовиті речовини. Це "найкращий спосіб, що не вимагає доступу до мети", вважають північнокорейські спецслужби.

Як зазначає The Guardian, у північнокорейському відомстві не уточнили ні те, як було розкрито змову, ні те, що сталося з імовірним шпигуном, який повинен був застосувати смертельні речовини щодо Кім Чен Ина.

Звинувачення з'явилося на тлі конфлікту КНДР і президента США Дональда Трампа, зазначає The Guardian. У КНДР заявили, що змову влада розглядає як "свого роду тероризм не тільки проти КНДР, але і проти справедливості всього людства".

Як відомо, на сьогодні відносини між США і КНДР дуже "натягнуті". Північна Корея продовжує здійснювати пробні запуски балістичних ракет, що викликає невдоволення як сусідніх Південної Кореї і Японії, так і Сполучених Штатів.

Вашингтон направив до берегів Корейського півострова авіаносець "Карл Вінсон". На погрози США північнокорейська влада відповіла, що готова завдати удару у відповідь. При цьому державні ЗМІ КНДР заявили, що "Карл Вінсон" може бути потоплений.

Сполучені Штати намагаються задіяти у вирішенні північнокорейської проблеми Китай, який є головним партнером Пхеньяна.

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