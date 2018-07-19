Кнесет оголосив Ізраїль єврейською національною державою

Парламент Ізраїлю (Кнесет) прийняв конституційний закон про єврейський характер держави, який, зокрема, закріплює за івритом статус єдиної державної мови.

За це рішення проголосували 62 депутати, 55 депутатів висловилися проти. Обговорення законопроекту тривало майже 12 годин, повідомляє Haaretz.

Прийнятий закон закріплює декларативні норми про те, що Ізраїль є національною державою єврейського народу, де він здійснює своє природне релігійне, культурне та історичне право на самовизначення. Також у законі зазначено, що єдиний Єрусалим є столицею Ізраїлю.

Єдиною державною мовою оголошено іврит, арабська мова отримала особливий статус. Зазначають, що цей пункт спричинив гостру дискусію. Також Ізраїль зобов'язується дбати про благо євреїв і ізраїльтян за кордоном і залишається відкритим для репатріації євреїв з будь-якої країни світу.

Єврейський і григоріанський календарі отримують статуси офіційних, а шабат і єврейські свята оголошено офіційними днями відпочинку. У той самий час за представниками інших національностей зберігається право використовувати інший день для вихідного.

Нагадаємо, євреї є основною нацією держави Ізраїль, араби і палестинці становлять близько 20% населення країни.

Ізраїль вважає весь Єрусалим своєю столицею, тоді як палестинці бачать Східний Єрусалим столицею майбутньої палестинської держави. Статус Єрусалима вважається однією з останніх великих проблем, які необхідно врегулювати, укладаючи будь-яку ізраїльсько-палестинську мирну угоду.