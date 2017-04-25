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Князєв каже, що фінансування поліції необхідно збільшити на 4 млрд грн

Бензину вистачить тільки до кінця липня, патронів - до кінця травня
Голова Національної поліції Сергей Князєв попросив збільшити фінансування його відомства на 4 млрд гривень.
Князєв каже, що фінансування поліції необхідно збільшити на 4 млрд грн Сергій Князєв. Фото: pmg.ua

Наявних грошей може не вистачити до кінця року, заявив він на колегії МВС у присутності міністра Арсена Авакова і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

"Важливу роль у підвищенні результативності протидії злочинності зіграло додаткове виділення урядом наприкінці 2016 року 2,158 млрд гривень. Стимулом у роботі для співробітників карного розшуку, слідства й інших поліцейських стало підвищення щомісячного грошового забезпечення. На сьогодні шукається можливість зрівняти зарплату дільничних офіцерів поліції й інших невеликих категорій, які не були в підвищення 2016 року", - розповів Князєв, пише LB.ua.

Збільшення зарплат дозволило закрити 5 тисяч вакантних місць у поліції, доповів голова Національної поліції. Зараз новачки проходять навчання, через чотири-п'ять місяців вийдуть на роботу.

"Разом із тим процес становлення Національної поліції вимагає інвестування в подальше формування систем поліції і його ресурсного забезпечення. Державний бюджет на 2017 рік передбачає витрати на фінансування поліції в розмірі майже 16,6 млрд гривень, що явно недостатньо для її функціонування і забезпечує нормативні потреби тільки на 39%. За нашими підрахунками, мінімальна додаткова потреба у фінансуванні на 2017 рік становить 4,150 млрд гривень", - сказав Князєв.

За його словами, поліція забезпечена бензином й іншими нафтопродуктами тільки по липень, патронами - по травень.

"Інвестиції в поліції будуть мати значний соціальний ефект, передусім у підвищенні довіри громадян до органів виконавчої влади в боротьбі зі злочинністю та корупцією", - вважає Князєв.

Нагадаємо, в Національній поліції створять Офіс реформ, у який увійдуть найдосвідченіші співробітники, представники МВС, громадськості та міжнародні партнери.

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