Князєв пояснив призначення патрульної поліції Криму і Севастополя

Національна поліція оголошує набір до патрульної поліції автономної республіки Крим та міста Севастополь.

Про це сьогодні, 25 квітня, на брифінгу в Києві повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв. Захід відбувся за участю начальника поліції в АР Крим та місті Севастополь Анатолія Бахчиванжи та начальника Департаменту патрульної поліції Євгенія Жукова.

Набір оголошено на 60 посад патрульних офіцерів.

За словами Князєва, з 2015 року працює Головне управління Нацполіції Криму та міста Севастопіль. У підрозділі несуть службу співробітники оперативних підрозділів, слідства та превенції. Вони надають весь комплекс поліцейських послуг: приймають заяви від українських громадян, забезпечують правопорядок на адмінкордоні Криму.

"Перше і найголовніше, Крим – це Україна, і там живуть наші громадяни. Поки ми не можемо територіально бути в Криму, але на перших метрах землі Криму наших людей зустрічає кримська поліція", – зазначив Князєв.

Він додав, що відтак логічним продовженням має стати старт патрульної поліції Автономної Республіки Крим та Севастополя, яка також буде обслуговувати мешканців Криму. Зокрема, саме патрульні посилять превентивну роботу і будуть працювати з громадянами на тій території, яка є доступною з урахуванням політичної і військової ситуації. Поліцейські отримають сучасне обладнання, яке дозволить їм у режимі он-лайн мати вихід до бази Інтерполу, Європолу та всіх необхідних для роботи баз даних.

Голова Нацполіції зазначив, що з 14 травня патрульна поліція Криму заступить на ротаційній основі на патрулювання трьох основних доріг, які з'єднують материк з півостровом. Після укомплектування посад та чотирьохмісячного навчання патрульних, ті заступлять на службу на постійній основі. Відтак до кінця року планується запустити стаціонарний підрозділ.

Сергій Князєв наголосив, що кримчани матимуть змогу, виїхавши з півострову, звернутися до поліції та подати заяву про порушення або злочини щодо себе. Крім того, Нацполіція активно здійснює збір даних про людей, причетних до незаконних збройних формувань Криму. Це дасть змогу затримувати зловмисників відразу після потрапляння їх на підконтрольну територію.

"Такі заходи дозволять нам "зачинити" вхідні ворота для людей, які зрадили Україні. Вони не зможуть безперешкодно їздити по нашій країні, використовувати українські паспорти, при цьому активно займаючись відторгненням Криму від України. І кількість злочинців, затриманих або оголошених у розшук, зросте у рази", – наголосив очільник відомства.

"За добу адміністративний кордон пересікає велика кількість людей, які не захищені і не знають, до кого звертатися за допомогою. Тому, насамперед, цей підрозділ буде надавати допомогу людям за різними питаннями", – сказав начальник Головного управління Національної поліції в АР Крим та місті Севастополь Анатолій Бахчиванжи.



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, в січні 2018 року Сергій Князєв повідомив, що Міністерство внутрішніх справ України планує створити спецпідрозділи патрульної поліції по Криму і Севастополю.