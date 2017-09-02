Князєв про квартири екс-дружини: це дуже болюче для мене питання

Новопризначений голова Національної поліції України Сергій Князєв прокоментував інформацію, опубліковану журналістами-розслідувачами про декілька квартир і елітних авто у власності у його колишньої дружини Вікторії Князєвої.

"Це дуже болюче для мене питання, тому що воно зачіпає не фінансову складову Сергія Миколайовича Князєва, а більш особистісні взаімовідносини. І оцінювати своє особисте життя, вдале або невдале сімейне життя, я б не хотів, тим більше у відкритому ефірі", - сказав Князєв в ефірі "24 каналу" в програмі "Лівий берег" із Сонею Кошкіною, повідомляє "Укрінформ".

У той же час, Князєв зазначив, що не вважає себе "таким успішним корупціонером або успішним чиновником, щоб заробити таку кількість майна".

Князєв також наголосив, що в Україні існує достатньо органів, які можуть перевірити інформацію, що з'явилася в ЗМІ.

"Думаю всьому свій час і все стане на свої місця", - зазначив він.

Нагадаємо, що новим керівником Національної поліції України став нинішній глава Департаменту карного розшуку НПУ Сергій Князєв.

Напередодні його кандидатуру вніс на розгляд уряду глава МВС Арсен Аваков. За його словами, кандидатуру він вибрав за результатами проведеного конкурсу, враховуючи думки членів комісії.

Конкурс є консультативним і проводився за ініціативою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Співмешканка кандидата на посаду голови Нацполіції Сергія Князєва - Вікторія Князєва є власницею семи квартир і кількох земельних ділянок. Нерухомість купували паралельно з кар'єрними призначеннями правоохоронця.

Вікторія Князєва також володіє автопарком: Volkswagen Touareg 2013 року випуску, Mercedes-Benz E350 2010 року випуску і Mercedes-Benz Vito 2011 року. Приблизна вартість машин - $80 тис.

Журналісти стверджують, що, згідно з даними реєстру юридичних осіб, Князєва ніколи бізнесом не займалася.