Князєв про намети під Радою: Ми чекаємо на рішення від Кличка

Глава Національної поліції Сергій Князєв стверджує, що за блокування вулиці Грушевського в центрі Києва та встановлення там наметів відповідає Київська міська держадміністрація, а не поліція.

Про це Сергій Князєв сказав в інтерв’ю Громадському.

"Давайте звернемось до міської адміністрації і скажемо: шановний міський голова міста Києва, закритий рух по вулиці, що ми робитимемо? Ми щодня до нього звертаємося. Ми забезпечуємо безпеку. До сьогоднішнього дня нам це вдалося", - сказав Князєв.

На питання журналістів, чи проплачена ця акція, голова Нацполіції відповів: "Там перемішані чиїсь погляди з комерцією".

Як повідомлялося, 31 жовтня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розпорядився припинити охороняти акцію протесту під будівлею Верховної Ради силами МВС.

Нагадаємо, що біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.

24 жовтня лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що переміщується на площу під Радою до протестуючих і закликав лідерів опозиції приєднатися до нього.

Згодом він заявив, що після 7 листопада наметове містечко біля Верховної Ради може розійтися.