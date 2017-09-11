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Князєв: Вбивці Шеремета досі не встановлені

Фільм журналістів-розслідувачів про вбивство журналіста "дав новий поштовх" для слідчих
Слідство досі не встановило злочинців, які підірвали автомобіль з журналістом Павлом Шереметом влітку 2016 року.
Князєв: Вбивці Шеремета досі не встановлені Павло Шеремет. Фото: скріншот

"Осіб, які вчинили ці злочини, не затримано", - заявив глава Національної поліції Сергій Князєв, інформує Громадське.

За словами глави Нацполіції, фільм журналістів-розслідувачів проекту "Слідство.інфо" і OCCRP про вбивство Павла Шеремета "дав новий поштовх" для слідчих.

"Ми назвали цю історію "робота над помилками". Фільм дав нам поштовх усунути ті помилки, які ми допустили. А потім нас почали звинувачувати в тому, що ми все засекретили. Ми навпаки постійно підтримуємо зв'язок з усіма учасниками цього проекту", - зазначив Князєв.

На уточнювальне запитання, чи зрушило з місця слідство після виходу фільму, глава поліції сказав: "Особи не встановлені".

Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.

Національна поліція з 24 липня 2017 року засекретила всі рішення судів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета із міркувань безпеки.
 


 

 

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09 11 2017 21:27
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