Князєв: Вбивці Шеремета досі не встановлені

Слідство досі не встановило злочинців, які підірвали автомобіль з журналістом Павлом Шереметом влітку 2016 року.

"Осіб, які вчинили ці злочини, не затримано", - заявив глава Національної поліції Сергій Князєв, інформує Громадське.

За словами глави Нацполіції, фільм журналістів-розслідувачів проекту "Слідство.інфо" і OCCRP про вбивство Павла Шеремета "дав новий поштовх" для слідчих.

"Ми назвали цю історію "робота над помилками". Фільм дав нам поштовх усунути ті помилки, які ми допустили. А потім нас почали звинувачувати в тому, що ми все засекретили. Ми навпаки постійно підтримуємо зв'язок з усіма учасниками цього проекту", - зазначив Князєв.

На уточнювальне запитання, чи зрушило з місця слідство після виходу фільму, глава поліції сказав: "Особи не встановлені".

Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було. Національна поліція з 24 липня 2017 року засекретила всі рішення судів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета із міркувань безпеки.





