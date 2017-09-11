Князєв: Вбивці Шеремета досі не встановлені
"Осіб, які вчинили ці злочини, не затримано", - заявив глава Національної поліції Сергій Князєв, інформує Громадське.
За словами глави Нацполіції, фільм журналістів-розслідувачів проекту "Слідство.інфо" і OCCRP про вбивство Павла Шеремета "дав новий поштовх" для слідчих.
"Ми назвали цю історію "робота над помилками". Фільм дав нам поштовх усунути ті помилки, які ми допустили. А потім нас почали звинувачувати в тому, що ми все засекретили. Ми навпаки постійно підтримуємо зв'язок з усіма учасниками цього проекту", - зазначив Князєв.
На уточнювальне запитання, чи зрушило з місця слідство після виходу фільму, глава поліції сказав: "Особи не встановлені".
Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.
Національна поліція з 24 липня 2017 року засекретила всі рішення судів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета із міркувань безпеки.
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