Князєв: Вбивці Шеремета не встановлені
"На жаль, особи, які вчинили вбивство, не встановлені", – заявив Сергій Князєв на підсумковій прес-конференції 26 грудня, відповідаючи на запитання журналістів, інформує "Українська правда".
Стосовно факту засекречення судових рішень у вказаній справі, Князєв зазначив, що відповідне рішення було ухвалено не лише в справі Шеремета, а й в низці інших розслідувань.
А зроблено це, за словами очільника поліції, "щоб правопорушники не розуміли, якими шляхами йде слідство".
Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.
Національна поліція з 24 липня 2017 року засекретила всі рішення судів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета із міркувань безпеки.
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