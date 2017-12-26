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Князєв: Вбивці Шеремета не встановлені

На уточнююче запитання, чи свідчить це про відсутність просування в справі, Князєв просто повторив свою відповідь
Голова Національної поліції Сергій Князєв констатує відсутність підозрюваних у справі розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.
Князєв: Вбивці Шеремета не встановлені Фото: Associated Press

"На жаль, особи, які вчинили вбивство, не встановлені", – заявив Сергій Князєв на підсумковій прес-конференції 26 грудня, відповідаючи на запитання журналістів, інформує "Українська правда".

Стосовно факту засекречення судових рішень у вказаній справі, Князєв зазначив, що відповідне рішення було ухвалено не лише в справі Шеремета, а й в низці інших розслідувань.

А зроблено це, за словами очільника поліції, "щоб правопорушники не розуміли, якими шляхами йде слідство".

Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.

Національна поліція з 24 липня 2017 року засекретила всі рішення судів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета із міркувань безпеки.

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26 12 2017 14:41
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