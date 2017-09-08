Князєв висловився за уніфікацію патрульної поліції по всій країні

Глава Нацполиции Сергій Князєв вважає, що патрульна поліція повинна бути уніфікована по всій країні. Тобто форма надання поліцейських послуг у містах і в селах відрізнятися не має.

"По суті, у нас різні підрозділи виконують функції патрульної поліції. Це патрульна поліція в містах і патрульна поліція в іншій частині України. В районних центрах теж є патрульна поліція, але вона не така, як в обласних центрах. Ми повинні зробити все, щоб форма надання поліцейських послуг, а також форма перепідготовки була уніфікована. Послуги повинні надаватися в рівній мірі, поліція повинна бути скрізь однакова", - розповів Князєв в ефірі "112 Україна".

Нагадаємо, на початку липня Сергій Князєв заявив, що у відомстві планують створити повітряні і водні підрозділи. Князєв зазначив, що наразі триває набір та навчання до спеціального підрозділу тактичної поліції. Співробітники цього підрозділу будуть забезпечувати публічну безпеку під час масових заходів.