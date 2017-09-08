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Князєв висловився за уніфікацію патрульної поліції по всій країні

За його словами, "поліція повинна бути скрізь однакова"
Глава Нацполиции Сергій Князєв вважає, що патрульна поліція повинна бути уніфікована по всій країні. Тобто форма надання поліцейських послуг у містах і в селах відрізнятися не має.
Князєв висловився за уніфікацію патрульної поліції по всій країні Фото: ukrinform.com

"По суті, у нас різні підрозділи виконують функції патрульної поліції. Це патрульна поліція в містах і патрульна поліція в іншій частині України. В районних центрах теж є патрульна поліція, але вона не така, як в обласних центрах. Ми повинні зробити все, щоб форма надання поліцейських послуг, а також форма перепідготовки була уніфікована. Послуги повинні надаватися в рівній мірі, поліція повинна бути скрізь однакова", - розповів Князєв в ефірі "112 Україна".

Нагадаємо, на початку липня Сергій Князєв заявив, що у відомстві планують створити повітряні і водні підрозділи. Князєв зазначив, що наразі триває набір та навчання до спеціального підрозділу тактичної поліції. Співробітники цього підрозділу будуть забезпечувати публічну безпеку під час масових заходів.

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09 08 2017 15:49
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