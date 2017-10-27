Князєв заявив про великий прорив у розслідуванні ДТП за участі автомобіля Димінського

Поліція завершила експертизу ДНК всіх причетних до ДТП, що сталася за участі автомобіля з кортежу львівського бізнесмена Петра Димінського.

Про це розповів голова Національної поліції України Сергій Князєв, повідомляє Tvoemisto.tv.

Про результати експертизи та її наслідки він розповісти відмовився, зауваживши, що "йдеться про великий прорив у розслідуванні цієї кримінальної справи".

Крім того, за словами Князєва, Петро Димінський тричі не з’явився на допит, через що слідчий передав документи на примусовий привід на допит. Проте в Україні немає механізмів, щоб забезпечити примусову доставку свідка на допит з-за кордону.

Нагадаємо, що ДТП за участю автомобіля Димінського трапилася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10. На місці аварії виявився власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці, після ДТП Димінський закрився у позашляховику охорони. О 18:00 львівська поліція поширила офіційне повідомлення про ДТП, з якого випливає, що за кермом Mercedes S 65 AMG був 43-річний львів’янин. Очевидно, мова йде про охоронця Димінського, який заявив, що саме він перебував за кермом у момент зіткнення. Петрові Димінському 62 роки.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії. Згодом стало відомо, що Національна поліція встановила відсутність провини охоронця бізнесмена. У свою чергу Димінський вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.