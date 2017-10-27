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Князєв заявив про великий прорив у розслідуванні ДТП за участі автомобіля Димінського

Димінський тричі не з’явився на допит
Поліція завершила експертизу ДНК всіх причетних до ДТП, що сталася за участі автомобіля з кортежу львівського бізнесмена Петра Димінського.
Князєв заявив про великий прорив у розслідуванні ДТП за участі автомобіля Димінського Фото: ФК Карпаты

Про це розповів голова Національної поліції України Сергій Князєв, повідомляє Tvoemisto.tv.

Про результати експертизи та її наслідки він розповісти відмовився, зауваживши, що "йдеться про великий прорив у розслідуванні цієї кримінальної справи".

Крім того, за словами Князєва, Петро Димінський тричі не з’явився на допит, через що слідчий передав документи на примусовий привід на допит. Проте в Україні немає механізмів, щоб забезпечити примусову доставку свідка на допит з-за кордону.

Нагадаємо, що ДТП за участю автомобіля Димінського трапилася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10. На місці аварії виявився власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці, після ДТП Димінський закрився у позашляховику охорони. О 18:00 львівська поліція поширила офіційне повідомлення про ДТП, з якого випливає, що за кермом Mercedes S 65 AMG був 43-річний львів’янин. Очевидно, мова йде про охоронця Димінського, який заявив, що саме він перебував за кермом у момент зіткнення. Петрові Димінському 62 роки.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії. Згодом стало відомо, що Національна поліція встановила відсутність провини охоронця бізнесмена. У свою чергу Димінський вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.

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27 10 2017 15:56
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