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США визнали авіаудар в Сирії, кількість жертв зросла до 54

Авіаудар потрапив в район в декількох кілометрах від кордону з Іраком, де більшість мирних мешканців - іракці
Очолювана США коаліція проти "Ісламської держави" заявила, що вона або "сили-партнери", можливо, провели удари в четвер в сирійському районі, де, за даними спостерігачів, десятки людей були вбиті внаслідок повітряного нальоту.
США визнали авіаудар в Сирії, кількість жертв зросла до 54 Фото: AFP

"Коаліція чи наші сили-партнери, можливо, вчора завдали ударів в районі Аль-Сусса і Багур Фухані", - сказав представник коаліції полковник Шон Раян, повідомляє Reuters.

За його словами, доповідь про жертви серед цивільного населення передана для подальшої оцінки.

"На даний момент у нас немає ніякої додаткової інформації", - сказав він.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що кількість жертв зросла до 54 осіб, зокрема бійців ІДІЛ та 28 мирних мешканців.

Нагадаємо, Росія і армія Сирії взяли під контроль провінцію Дар'а, яка є одним з останніх анклавів опозиції в Сирії і їх головним оплотом протягом семи років громадянської війни.

 

 
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13 07 2018 14:22
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