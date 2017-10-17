Коаліція відмовилась виконати вимоги протестувальників у вівторок, - Найєм

"Ми залишаємося і будемо домагатися виконання наших вимог стільки, скільки буде потрібно", - написав він

Лідери коаліції БПП і "Народний фронт" хочуть зіштовхнути лобами тих, хто за "велику політичну реформу" і тих, хто за медичну реформу.

"Погані новини. Тільки що вийшли від Андрія Парубія. Сьогодні коаліція не виконає жодну з наших вимог. Лідери БПП і НФ готові включити до порядку денного четверга дві з наших вимог: скасування недоторканності і закони про вибори", - написав нардеп від БПП і групи "єврооптимістів" Мустафа Найєм у Facebook.

"Їх план – зіштовхнути лобами тих, хто за Велику політичну реформу і тих, хто за медичну реформу", - додав він.

Згідно зі словами Найєма, у переважній більшості ті, хто "стоять на вулиці і вимагають політичних реформ є прихильниками Уляни Супрун та медичної реформи".

"Я особисто за неї агітував, віддам свій голос і зроблю все від мене залежне, щоб вона була прийнята", - заявив він.

"Те, що вони намагалися продати суспільству - цинічно і нечесно. Вони знали про те, що ми прийдемо під стіни парламенту два місяці. Президент обіцяв внести закон про антикорупційний суд ще в минулому грудні. Вони обіцяли скасувати недоторканність двадцять років", - додав нардеп.

За словами Найєма всі необхідні закони лежать в парламенті, а для "їх розгляду необхідно всього кілька годин".

"Ми залишаємося і будемо домагатися виконання наших вимог стільки, скільки буде потрібно", - написав він.

Нагадаємо, Верховна Рада розгляне законопроекти про зняття депутатської недоторканності і реформу виборчої системи в четвер, 19 жовтня.

Раніше Андрій Парубій заявив, що дві з трьох вимог, які висувають сьогодні учасники мітингу за політичну реформу, парламент наразі не може розглянути, так як одні законопроекти не розглядалися в комітеті, інші забраковані Венеціанською комісією.

Сьогодні зранку Президент Петро Порошенко вніс у Верховну Раду законопроект про внесення змін у Конституцію в частині депутатської недоторканності.