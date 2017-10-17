Коаліція відмовилась виконати вимоги протестувальників у вівторок, - Найєм
"Погані новини. Тільки що вийшли від Андрія Парубія. Сьогодні коаліція не виконає жодну з наших вимог. Лідери БПП і НФ готові включити до порядку денного четверга дві з наших вимог: скасування недоторканності і закони про вибори", - написав нардеп від БПП і групи "єврооптимістів" Мустафа Найєм у Facebook.
"Їх план – зіштовхнути лобами тих, хто за Велику політичну реформу і тих, хто за медичну реформу", - додав він.
Згідно зі словами Найєма, у переважній більшості ті, хто "стоять на вулиці і вимагають політичних реформ є прихильниками Уляни Супрун та медичної реформи".
"Я особисто за неї агітував, віддам свій голос і зроблю все від мене залежне, щоб вона була прийнята", - заявив він.
"Те, що вони намагалися продати суспільству - цинічно і нечесно. Вони знали про те, що ми прийдемо під стіни парламенту два місяці. Президент обіцяв внести закон про антикорупційний суд ще в минулому грудні. Вони обіцяли скасувати недоторканність двадцять років", - додав нардеп.
За словами Найєма всі необхідні закони лежать в парламенті, а для "їх розгляду необхідно всього кілька годин".
"Ми залишаємося і будемо домагатися виконання наших вимог стільки, скільки буде потрібно", - написав він.
Нагадаємо, Верховна Рада розгляне законопроекти про зняття депутатської недоторканності і реформу виборчої системи в четвер, 19 жовтня.
Раніше Андрій Парубій заявив, що дві з трьох вимог, які висувають сьогодні учасники мітингу за політичну реформу, парламент наразі не може розглянути, так як одні законопроекти не розглядалися в комітеті, інші забраковані Венеціанською комісією.
Сьогодні зранку Президент Петро Порошенко вніс у Верховну Раду законопроект про внесення змін у Конституцію в частині депутатської недоторканності.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО ІТ Аrena 2017: Штучний Інтелект і Big Data - Яким Буде Наше Майбутнє?
- ФОТО Не туристичне місце: де в Україні насолодитися недоторканною природою, - ФОТО, ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа