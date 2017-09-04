Коаліція "За суспільне мовлення" закликала політиків не втручатися у вибори голови НСТУ

Напередодні обрання керівника Суспільного коаліція "За суспільне мовлення" закликає політиків утриматися від тиску та популізму.

Про це повідомляє "Громадське".

10 квітня відбудуться вибори керівника суспільного мовника України. Його обиратиме Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України, яку створили представники політичних сил та суспільних організацій.

"Прозорість цих виборів, можливість вільного волевиявлення є надважливими не лише для успішного голосування, а й для завершення реформи суспільного мовлення загалом. На жаль, дії деяких політичних сил останніми тижнями викликають занепокоєння долею виборів. Ми закликаємо представників усіх політичних партій утриматися від популізму та втручання в процес виборів та засуджуємо політичний тиск у будь-якій формі", – йдеться в заяві коаліції.

Водночас, Національна поліція має не допустити зриву або втручання у процес голосування у будь-якій формі, включаючи можливу присутність у приміщенні для голосування сторонніх осіб.

Відкритість засідання буде забезпечено через онлайн-трансляцію на веб-сторінці "Укріфнорму".

Нагадаємо, 19 січня в Україні офіційно зареєстровано Публічне акціонерна товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

Раніше iPress.ua повідомляв, що журналісти, медіа-експерти та народні депутати звернулися до президента, кабміну та Верховної Ради з вимогою не зривати реформу суспільного мовленя.

Генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія 1 листопада написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади голови НТКУ.

В коментарі "Українській правді" Аласанія заявив, що бюджет компанії на 2017 рік не дасть провести ні Євробачення, ні почати роботу Суспільного мовлення.