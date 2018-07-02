Коболєв: "Нафтогаз" може відновити закупівлю російського газу у березні

"Нафтогаз" не оплачує і не купує газ у російської компанії "Газпром" з листопада 2015 року

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" може почати закупівлі природного газу в російського "Газпрому" у березні.

"Ми провели кілька раундів переговорів. Ми сподіваємося протягом цього місяця на імплементацію рішення (Стокгольма) у частині контракту купівлі-продажу. Ми сподіваємося, що це дасть можливість уже в березні почати закупівлі газу в "Газпрому", – розповів голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, пише "Радіо Свобода".

За його словами, вже є документ, що близький до того, який буде підписаний між "Нафтогазом" і "Газпромом".

"Нафтогаз" не оплачує і не купує газ у російської компанії "Газпром" з листопада 2015 року. Водночас у листопаді 2017 року "Газпром" повідомив про збільшення поставок газу в Україну.

Фактично йдеться про нелегальне постачання газу на окуповані частини Донецької і Луганської областей, які свого часу відмовилися приймати газ із вільної території України під приводом пошкодження газопроводу, заявивши, що його ремонтували надто довго.

Зазначимо, "Нафтогаз України" цьогоріч планує закупити близько 4-5 млрд кубометрів газу у Росії та продовжить імпорт з європейського напрямку.

Натомість міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик зазначив, що заява глави Нафтогазу щодо намірів закупити у цьому році 4-5 млрд кубометрів російського газу не була погоджена з Міненерго, а фінансовий план компанії ніяким чином не передбачає закупівлю газу в РФ.

Нагадаємо, згідно з рішенням Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, Україна повинна буде відновити закупівлі російського газу і в останні два роки дії контракту (2018-2019) відбирати й оплатити 5 млрд куб. м газу.

25 листопада виповнилося два роки з того дня, коли Україна імпортувала останні обсяги російського газу. Відмова від російського газу через його дорожнечу дозволила Україні почати реформу газового ринку і реформу корпоративного управління "Нафтогазом". Сама компанія уперше за довгий час перестала бути збитковою.