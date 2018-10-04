Коболєв назвав суму збитків від припинення транзиту російського газу
Про це глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв розповів в інтерв'ю DW.
"Приблизно 3,5 млрд доларів. Десь 2-3 відсотки від ВВП. Це буде дуже болісно", - відповів Коболєв на питання журналіста про збитки у разі припинення транзиту російського газу через Україну.
За його словами, Росія прагне придушити Україну економічним шляхом.
"Як мінімум економічно, при м'якому сценарії. При жорсткому мова йде про військові дії", - повідомив Коболєв.
У 2017 році обсяг транзиту природного газу по території України досяг рекордного значення за останні 7 років.
Українською ГТС протранзитовано 93,5 млрд кубометрів природного газу для європейських споживачів, що на 13,7% перевищує аналогічний показник 2016 року.
Контракт на транзит між "Нафтогазом" і "Газпромом" був підписаний у 2009 році за підсумками переговорів Юлії Тимошенко та Володимира Путіна.
Він розрахований на десять років - до 31 грудня 2019 року.
2 березня 2018 року голова "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що РФ ініціює розірвання контрактів на поставку і транзит газу з НАК "Нафтогаз України" після рішення Cтокгольмського арбітражу не на свою користь.
Таким чином, в разі, якщо "Газпрому" вдасться розірвати контракт на транзит газу, "Нафтогаз" може недоотримати кошти за 10 місяців 2018 року і 12 місяців 2019 року.
"Газпром" веде будівництво двох нових газопроводів - "Північного потоку-2" (по дну Балтійського моря) і "Турецького потоку" (по дну Чорного моря).
Росіяни планують запустити транзит газу в Європу цими газопроводами до закінчення терміну дії контракту з "Нафтогазом".
Про підписання нового транзитного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" не йдеться.
Топ-менеджери російського монополіста неодноразово заявляли про намір або знизити транзит газу через територію України в країни ЄС (до 15 млрд куб м в рік) з 2020 року, або взагалі припинити його.
Як повідомлялося, Україна повинна залучити європейського партнера до управління своєю ГТС у 2018 році.
Для продовження транзиту газу на умовах стандартного довгострокового контракту Україна повинна підписати контракт з російським "Газпромом" і знайти партнера, який буде в цьому зацікавлений.
агадаємо, "Газпром" відмовився виконати рішення Стокгольмського арбітражу, повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України" за підсумками зустрічі з представниками російського газового монополіста, яка відбулася на минулому тижні з метою обговорення подальших дій після двох перемог "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.
28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.
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