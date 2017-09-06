НОВИНИЧлени правління НАК "Нафтогаз України" 2016 року заробили 50,8 млн грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Коболєв отримав 19 млн грн зарплати в 2016 році
Інші члени правління заробили по 10 млн гривень
Андрій Коболєв. Фото: uacrisis.org
Винагорода голови правління Андрія Коболєва склала 19 млн грн, Сергія Коновця - 11,1 млн грн, Сергія Переломи - 10,5 млн грн, Юрія Колбушкіна - 10,2 млн грн, йдеться в оприлюдненому в п'ятницю, 9-го червня, консолідованому звіті групи.
Члени наглядової ради "Нафтогазу" 2016 року отримали 19,07 млн грн. Маркус Річардс заробив 5,58 млн грн, Чарльз Проктор - 5,23 млн грн, Пол Ворвік - 5,22 млн грн, Володимир Демчишин - 2,94 млн грн, Юлія Ковалів - 0,11 млн грн.
Нагадаємо, що голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв задекларував 19,3 млн гривень доходів за 2016 рік.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 06 2017 15:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles