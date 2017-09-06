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Коболєв отримав 19 млн грн зарплати в 2016 році

Інші члени правління заробили по 10 млн гривень
Члени правління НАК "Нафтогаз України" 2016 року заробили 50,8 млн грн.
Коболєв отримав 19 млн грн зарплати в 2016 році Андрій Коболєв. Фото: uacrisis.org

Винагорода голови правління Андрія Коболєва склала 19 млн грн, Сергія Коновця - 11,1 млн грн, Сергія Переломи - 10,5 млн грн, Юрія Колбушкіна - 10,2 млн грн, йдеться в оприлюдненому в п'ятницю, 9-го червня, консолідованому звіті групи.

Члени наглядової ради "Нафтогазу" 2016 року отримали 19,07 млн грн. Маркус Річардс заробив 5,58 млн грн, Чарльз Проктор - 5,23 млн грн, Пол Ворвік - 5,22 млн грн, Володимир Демчишин - 2,94 млн грн, Юлія Ковалів - 0,11 млн грн.

Нагадаємо, що голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв задекларував 19,3 млн гривень доходів за 2016 рік.

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09 06 2017 15:10
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