Коболєв пропонує Кабміну ліквідувати правління "Нафтогазу"
"Правління запропонували прибрати і зробити персональну відповідальність голів напрямків, в тому числі і мене", - заявив Коболєв, повідомляє "Громадське".
Він додав, що чекає на відповідь уряду найближчим часом.
На його думку, неготовність брати відповідальність за деякі рішення все ще залишається ключовою проблемою для "Нафтогазу", з якою там мають намір боротися в межах трансформації політики цінностей.
Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко - $6 млн премії за перемогу в Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з "Газпромом" щодо транзитного контракту.
Водночас у НАК повідомили, що менеджмент "Нафтогаз України" отримав премії лише за вже стягнену за результатами рішення Стокгольмського арбітражу частину коштів.
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