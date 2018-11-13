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Коболєв пропонує Кабміну ліквідувати правління "Нафтогазу"

Голова компанії виступає за перехід до персональної відповідальності керівників основних напрямків
Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що направив до Кабінету міністрів України пропозицію, якою пропонує ліквідувати правління компанії і перейти до персональної відповідальності керівників основних напрямків діяльності.
Коболєв пропонує Кабміну ліквідувати правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв. Фото: lb.ua

"Правління запропонували прибрати і зробити персональну відповідальність голів напрямків, в тому числі і мене", - заявив Коболєв, повідомляє "Громадське".

Він додав, що чекає на відповідь уряду найближчим часом.

На його думку, неготовність брати відповідальність за деякі рішення все ще залишається ключовою проблемою для "Нафтогазу", з якою там мають намір боротися в межах трансформації політики цінностей.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко - $6 млн премії за перемогу в Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з "Газпромом" щодо транзитного контракту.

Водночас у НАК повідомили, що менеджмент "Нафтогаз України" отримав премії лише за вже стягнену за результатами рішення Стокгольмського арбітражу частину коштів.

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