Коболєв розповів, коли подешевшає газ для населення

скасування спеціальних зобов'язань дозволить зняти питання ціни на газ для населення з політичного горизонту

Глава Нафтогазу Андрій Коболєв очікує, що збільшення газовидобутку в Україні, яке вже почало відбуватися, допоможе знизити ціну на газ для населення.

В Україні газ для населення може впасти в ціні, якщо держава збільшуватиме власний видобуток. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав глава Нафтогазу Андрій Коболєв, повідомляє Укрінформ.

"Початковий план передбачав, що з квітня 2018 року механізм початкових зобов'язань і регулювання ціни, який встановлює уряд, буде прибраний, а ціна регулюватиметься попитом і пропозицією", - сказав Коболєв.

За його словами, скасування спеціальних зобов'язань дозволить зняти питання ціни на газ для населення з політичного горизонту.

"Реформа, яку ми починали, передбачає, що кошти, які зароблятиме як держава, так і приватні добувачі, направлятимуться на збільшення видобутку. Саме збільшення видобутку газу, яке вже почало відбуватися, збалансує ціну", - зазначив керівник Нафтогазу.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд наполягає на підвищенні внутрішньої ціни на газ для населення України.