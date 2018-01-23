Коболєв розповів, коли подешевшає газ для населення
В Україні газ для населення може впасти в ціні, якщо держава збільшуватиме власний видобуток. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав глава Нафтогазу Андрій Коболєв, повідомляє Укрінформ.
"Початковий план передбачав, що з квітня 2018 року механізм початкових зобов'язань і регулювання ціни, який встановлює уряд, буде прибраний, а ціна регулюватиметься попитом і пропозицією", - сказав Коболєв.
За його словами, скасування спеціальних зобов'язань дозволить зняти питання ціни на газ для населення з політичного горизонту.
"Реформа, яку ми починали, передбачає, що кошти, які зароблятиме як держава, так і приватні добувачі, направлятимуться на збільшення видобутку. Саме збільшення видобутку газу, яке вже почало відбуватися, збалансує ціну", - зазначив керівник Нафтогазу.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд наполягає на підвищенні внутрішньої ціни на газ для населення України.
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