НОВИНИВартість української газотранспортної системи оцінюється приблизно у 14 млрд доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Коболєв: Вартість української ГТС становить близько $14 млрд
Він зазначив, що наразі у європейських партнерів немає бажання купувати українську ГТС за такою ціною
Андрій Коболєв. Фото: AFP
"Вартість української ГТС становить близько 14 млрд доларів. Будь-який керуючий компанії, у якому б форматі вона не була б заснована, має забезпечити державі дохідність на цей капітал відповідно до тієї вартості, яку встановлює регулятор. Незалежно від формату, треба знайти такий механізм, який цей дохід державі забезпечить", - заявив голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв під час III Українського нафтогазового інвестиційного форуму-2018, повідомляє "Укрінформ".
Нагадаємо, що транзит газу через газотранспортну систему України у липні 2018 року зріс на 13% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.
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