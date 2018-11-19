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Коболєв: Вартість української ГТС становить близько $14 млрд

Він зазначив, що наразі у європейських партнерів немає бажання купувати українську ГТС за такою ціною
Вартість української газотранспортної системи оцінюється приблизно у 14 млрд доларів.
Коболєв: Вартість української ГТС становить близько $14 млрд Андрій Коболєв. Фото: AFP

"Вартість української ГТС становить близько 14 млрд доларів. Будь-який керуючий компанії, у якому б форматі вона не була б заснована, має забезпечити державі дохідність на цей капітал відповідно до тієї вартості, яку встановлює регулятор. Незалежно від формату, треба знайти такий механізм, який цей дохід державі забезпечить", - заявив голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв під час III Українського нафтогазового інвестиційного форуму-2018, повідомляє "Укрінформ".

Нагадаємо, що транзит газу через газотранспортну систему України у липні 2018 року зріс на 13% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

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19 11 2018 15:36
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