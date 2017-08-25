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Кобзон розповів, що живе поруч з Януковичем, – ЗМІ

Співак також заявив, що власними силами знищив би його
Співак Йосип Кобзон розповів ЗМІ, що екс-президент України Віктор Янукович живе по сусідству з ним, у селищі Баковка Одинцовського району Московської області.
Кобзон розповів, що живе поруч з Януковичем, – ЗМІ Фото: ria.ru

Про це пише видання Dni.Ru.

"У Баковці паркан до паркану зі мною – ми цю споруду жартома називаємо "Китайська стіна" – сьогодні живе колишній президент України Віктор Янукович. Його туди поселили після перевороту на Майдані. Огорожу такої висоти ви й уявити собі не можете! Ця дача в Баковці контролюється нашими відповідними органами", – сказав Кобзон.

"Але від кого ти ховаєшся? Адже якщо захочуть тебе дістати, то дістануть де завгодно. І броньовані машини не допоможуть – ти ж виходиш з неї, і башка залишається. Ось приклад – чоловік Максакової, вбитий у Києві", – додав співак.

Кобзон також заявив, що "власними силами знищив" би Януковича за те, що він допустив Майдан в Україні. А також висловив бажання знищити Горбачова "за те, що він разом з Шеварнадзе без єдиного пострілу розвалив Радянський Союз".

Нагадаємо, адвокат Януковича Віталій Сердюк стверджував, що екс-президент постійно проживає в Ростові-на-Дону за адресою вул. Єременка, 81В. Водночас прокурор військової прокуратури Руслан Кравченко заявив, що за цією адресою ніхто не проживає.

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25 08 2017 18:47
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