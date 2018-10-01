Kodak готує запуск криптовалюти для фотографів

Акції Kodak на біржі виросли більш ніж на 120%

Компанія Kodak оголосила про запуск власної криптовалюти KODAKCoin.

Вона призначена для фотографів і фотоагенцій, аби ефективніше пильнувати за правами на зображення, - сказано в релізі на сайті компанії,

З повідомлення випливає, що за допомогою KODAKCoin і професійні фотографи, і любителі зможуть отримувати гроші за свої роботи, продаючи їх на блокчейн-платформі KODAKOne. На ній також можна буде відстежувати випадки неліцензійного використання фотографій.

На тлі новин про запуск власної криптовалюти акції Kodak на біржі зросли більш ніж на 120%.

З 90-х років минулого століття через розвиток цифрової фотографії Kodak стала збитковою, а 2012 року запустила процедуру банкрутства і перемкнулася на виробництво кіноплівки.

Первинне розміщення інвестицій (ICO) в KODAKCoin стане доступним з 31 січня 2018 року в США, у Великобританії, в Канаді та інших країнах.

Голова Kodak Джеф Кларк відзначив, що криптовалюта і блокчейн можуть стати для фотографів рішенням, "здавалося б, невирішуваної проблеми" авторських прав на зображення.