Kodak готує запуск криптовалюти для фотографів
Вона призначена для фотографів і фотоагенцій, аби ефективніше пильнувати за правами на зображення, - сказано в релізі на сайті компанії,
З повідомлення випливає, що за допомогою KODAKCoin і професійні фотографи, і любителі зможуть отримувати гроші за свої роботи, продаючи їх на блокчейн-платформі KODAKOne. На ній також можна буде відстежувати випадки неліцензійного використання фотографій.
На тлі новин про запуск власної криптовалюти акції Kodak на біржі зросли більш ніж на 120%.
З 90-х років минулого століття через розвиток цифрової фотографії Kodak стала збитковою, а 2012 року запустила процедуру банкрутства і перемкнулася на виробництво кіноплівки.
Первинне розміщення інвестицій (ICO) в KODAKCoin стане доступним з 31 січня 2018 року в США, у Великобританії, в Канаді та інших країнах.
Голова Kodak Джеф Кларк відзначив, що криптовалюта і блокчейн можуть стати для фотографів рішенням, "здавалося б, невирішуваної проблеми" авторських прав на зображення.
Нагадаємо, що процесингова компанія Visa відмовилася обслуговувати картки з підтримкою Bitcoin.
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