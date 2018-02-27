Кодекс з процедури банкрутства посприяє відновленню платоспроможності боржників, - Іванчук (відео)

"Над цим кодексом ми з колегами працювали понад два роки"

У Верховній Раді зареєстровано законопроект №8060 - “Кодекс України з процедури банкрутства”, який сприятиме відновленню платоспроможності боржників та залученню інвестицій

"На сьогодні в Україні дуже застаріле законодавство, що стосується відновлення платоспроможності боржника. У рейтингу Doing Business за компонентом “Вирішення неплатоспроможності” Україна знаходиться на 149-му місці. Прийняття кодексу дасть можливість піднятися нашій країні на 81 пункт. А у загальному рейтингу – на 9 позицій", - наголосив голова Комітету з питань економічної політики, представник "Народного фронту" Андрій Іванчук на брифінгу у парламенті.

"Над цим кодексом ми з колегами працювали понад два роки. Його співавторами стали представники всіх депутатських фракцій та груп українського парламенту. На сьогодні у Раді знаходиться сім законопроектів, які вносять зміни у чинне законодавство щодо банкрутства. Автори цих законопроектів погодилися їх відкликати з метою внесення одного узагальненого", - розповів Іванчук.

Як зазначив голова Комітету з питань економічної політики, законопроект складається з двох книг.

"Першу книгу ми назвали банкрутством юридичних осіб, яка, зокрема, скоротить строки розгляду справ, а також захистить права кредиторів. Друга книга – це процедура банкрутства фізичних осіб. Це те, чого взагалі не було в українському законодавстві", - наголосив він.

Андрій Іванчук прогнозує, що парламент розгляне цей законопроект у першому читанні у стислі терміни.