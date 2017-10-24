Коханівського відвезли із суду в лікарню
Коханівського відвезли в лікарню на медогляд, після того як йому нібито стало погано на лаві підсудних, "LB.ua".
Лікарі швидкої допомоги не можуть оцінити стан Коханівського без додаткового обстеження. Тому його забрали в лікарню.
Як відомо, в суботу, 21 жовтня, в Києві біля станції метро Академмістечко поліція затримала командира добровольчого батальйону ОУН Миколи Коханівського.
Між ним і Русланом Качмалою (позивний "Рем") виник конфлікт, який переріс у бійку та стрілянину. Микола Коханівський кілька разів влучив у "Рема" з пістолета гумовими кулями. 23 жовтня суд переніс засідання на 9:00 24 жовтня. Захист Коханівського заявив, що до того часу спливе термін попереднього затримання і поліція не має права конвоювати його знову в ізолятор. Це стало причиною того, що група прихильників Коханівського забарикадувалася в залі засідання в Святошинському районному суді Києва, де й розглядалося питання про обрання запобіжного заходу Коханівському.
У відповідь на ці дії правоохоронці пішли на штурм приміщення, вимкнувши світло і закидаючи в приміщення гранати зі сльозогінним газом. В ході зіткнень в справу пішли меблі та інші предмети. У поліції заявили, що термін утримання Коханівського під вартою закінчується сьогодні, а після вчорашніх подій за медичною допомогою ніхто не звертався.
Додамо, що в суді на початку засідання по справі провідника ОУН Миколи Коханівського сталася бійка. Багато поліцейських провели затримання прихильників Миколи Коханівського. Також правоохоронці розбирали барикади, які вчора спорудили протестувальники.
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