Коханівського звільнили з-під варти

У Святошинському районному суді Києва з командира "Добровольчого батальйону ОУН" Миколи Коханівського зняли наручники, оскільки закінчився 72-годинний термін його попереднього затримання.

Коханівський залишив камеру з металевими ґратами і перебуває в залі суду на загальних підставах.

Перед цим адвокати Коханівського подали клопотання про відвід прокурора. Суд відмовив їм у цьому.

Засідання суду щодо обрання Коханівському запобіжного заходу триває, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Захист затриманого зачитує клопотання про допит свідків, яких просить викликати в суд.

Поліція затримала Миколу Коханівського за підозрою у стрілянині із пневматичної зброї.

23 жовтня у цьому суді Коханівському намагалися обрати запобіжний захід, однак засідання перенесли на 09:30 24 жовтня. Таке рішення було ухвалене через те, що прихильники підозрюваного заблокували залу суду, аби не допустити правоохоронців, які зобов'язані відвести Коханівського до ізолятора тимчасового тримання.

Вже у ніч з 23 на 24 жовтня у залі суду правоохоронці застосували газ проти активістів. Після цього блокувальники змушені були покинути будівлю через вікна, які вони вибили. Згодом активісти повернулись до зали суду і почали руйнувати меблі. Затримали 30 прихильників лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського. Уполіції також заявили, що постраждали двоє правоохоронців.