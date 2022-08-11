Колаген: незамінний білок для здоров'я та краси

Колаген - це особливий білок, який виробляється в нашому організмі та використовується ним для побудови та підтримки багатьох тканин, починаючи від кісток та хрящів, та закінчуючи шкірою та волоссям. З роками його синтез знижується. Процес вироблення уповільнюється вже у віці 20 років та поступово стає дедалі виразнішим.

Серйозний дефіцит колагену стає причиною появи зморшок, тугорухливості суглобів та порушень у роботі травного тракту.

Більш інтенсивна втрата колагену може пояснюватися неправильним харчуванням — дефіцитом різноманітного білка в раціоні, а також недостатньо здоровим способом життя.

Одним із найефективніших варіантів боротьби з дефіцитом колагену є його прийом із спеціалізованих добавок. Вчені виявили, що такі БАДи допомагають впоратися із природною втратою цього білка. Вони:

уповільнюють появу зморшок;

підвищують еластичність та тургор шкіри;

сприяють усуненню зморшок, що вже з'явилися;

знижують набряклість та активують процеси регенерації;

покращують стан волосся, додають йому блиску та прискорюють процеси росту.

Добавки колагену часто рекомендують косметологи та трихологи. Такі засоби дійсно здатні дати чудовий ефект, головне — використовувати їх з розумом та в комплексі з іншими засобами догляду за шкірою та волоссям.

Але до того ж БАДи з колагеном мають й інші переваги для здоров'я:

Сприяють усуненню болю у суглобах. Такий ефект добавки дають, якщо їх приймати під час інтенсивного тренувального процесу, а також при лікуванні різних суглобових захворювань, наприклад, остеоартриту.

Поліпшують здоров'я кишківника. На фоні дефіциту колагену погіршується перебіг різних запальних захворювань кишківника, тому підвищення рівня такого білка створює сприятливе середовище для лікування.

Підтримують здоров'я серця. Систематичний прийом добавок з колагеном знижує кількість «поганого» холестерину, підвищує еластичність артерій та зміцнює їх стінки, що у комплексі суттєво знижує ризик виникнення ішемічної хвороби серця та деяких інших проблем у роботі серцево-судинної системи.

Знижують ризик остеопорозу. Колаген підвищує мінеральну щільність кісток та уповільнює втрату кісткової маси. Безперечно, такий ефект спостерігається лише за достатнього рівня споживання кальцію та вітаміну Д.

Допомагають нарощуванню здорової м'язової маси. Колаген – це білок. А білок – це важливий компонент здорового харчування. Завдяки йому організм може збільшувати м'язову масу. Якщо поєднувати прийом колагену з активними заняттями спортом, можна більш ефективно позбутися жирових відкладень — схуднути та придбати гарний м'язовий рельєф.

Сприяють більш якісному нічному відпочинку. Добавки колагену дають м'який заспокійливий ефект, знімають тривожність та сприяють розслабленню. Завдяки їхньому прийому сон стає міцнішим.

Дізнатися більше про властивості колагену та його вплив на здоров'я людини можна тут.

Виробники пропонують увазі користувачів колаген у вигляді різноманітних добавок. Такі БАДи, зазвичай, добре засвоюються та не викликають жодних побічних ефектів.

Дози у 5 г/день цілком достатньо, щоб задовольнити потреби організму в колагені. Але за наявності вираженого дефіциту та різних проблем зі здоров'ям доза може бути збільшена до 10 г/день.

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