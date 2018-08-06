Кольченка годують бульйонами, йому трохи краще, – правозахисник

"Саша зараз важить 55 кг, до голодування було 63"

Російські лікарі виводять українського політв'язня Олександра Кольченка з голодування бульйонами, його стан нормалізується.

Про це повідомив російський правозахисник, колишній голова Громадської спостережної комісії в Челябінській області Росії Микола Щур у Facebook.

За його словами, о 10 ранку Сашка Кольченка відвідав адвокат – "Саша вийшов до нього сам, оперативники його більше не супроводжували".

"Здоров'я Саші нормалізується: лікарі виводять його з голодування, годують бульйонами", – повідомив Щур.

"Саша зараз важить 55 кг, до голодування було 63", – додав він.

Правозахисник зазначив, що за час голодування Кольченка відвідували обласні представники уповноваженого з прав людини та члени регіональної Громадської спостережної комісії.

"Їхню поведінку моральною назвати не можу. Коли-небудь Саша сам розповість, що і як вони йому говорили", – зазначив Щур.

"Більш детальна інформація буде після ознайомлення зі звітом адвоката, поки що це інформація по телефону", – додав він.

Як повідомляв iPress.ua, засуджений до 10 років ув'язнення в Росії український активіст Олександр Кольченко, який 31 травня оголосив голодування, заявив, що припиняє голодування.