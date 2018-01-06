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Кольченка примушують прийняти російське громадянство

На її думку, розраховують на те, що, коли Олександр Кольченко прийме російське громадянство, Україна ніяк не зможе вплинути на його звільнення
Українського ув'язненого у РФ Олександра Кольченка, який 31 травня оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова, змушують прийняти російське громадянство і шантажують батьками, які залишилися в анексованому Криму.
Кольченка примушують прийняти російське громадянство Олександр Кольченко. Фото: svoboda.org

"Примушують прийняти російське громадянство. Спочатку розмова починається з того, "як погано в Україні і як добре в Росії", потім починається відкритий шантаж, розповідають про те, що "у тебе батьки в Криму залишилися", що треба б якось прийняти громадянство ... А потім у відкриту хочуть, щоб він підписав паспорт", – розповіла мама Кольченко.

Нагадаємо, засуджений до 10 років ув'язнення в Росії український активіст Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова.

Також, у Кольченка в російській колонії виявили дефіцит ваги.

 
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01 06 2018 09:00
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