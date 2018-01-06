CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнського ув'язненого у РФ Олександра Кольченка, який 31 травня оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова, змушують прийняти російське громадянство і шантажують батьками, які залишилися в анексованому Криму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кольченка примушують прийняти російське громадянство
На її думку, розраховують на те, що, коли Олександр Кольченко прийме російське громадянство, Україна ніяк не зможе вплинути на його звільнення
Олександр Кольченко. Фото: svoboda.org
"Примушують прийняти російське громадянство. Спочатку розмова починається з того, "як погано в Україні і як добре в Росії", потім починається відкритий шантаж, розповідають про те, що "у тебе батьки в Криму залишилися", що треба б якось прийняти громадянство ... А потім у відкриту хочуть, щоб він підписав паспорт", – розповіла мама Кольченко.
Нагадаємо, засуджений до 10 років ув'язнення в Росії український активіст Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова.
Також, у Кольченка в російській колонії виявили дефіцит ваги.
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