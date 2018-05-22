Кольченко готовий оголосити голодування на підтримку Сенцова

Кримський активіст Олександр Кольченко, незаконно засуджений у Росії, готовий підтримати голодування Олега Сенцова.

Про це він написав у листі режисерові, який дев'ятий день тримає голодування з вимогою звільнити з російських в'язниць всіх українських політв'язнів. Побоюючись, що цензура не пропустить його лист, він докладно розповів його зміст адвокату Світлані Сидоркіній, яка відвідала його в колонії в Копейську, пише російська служба "Радіо Свобода".

"У листі він написав, що, на його думку, засіб голодування може бути ефективним для захисту, тільки якщо держава цінує свою репутацію. Вважає, що у випадку з Олегом Росія може проігнорувати його голодування, не даючи померти, просто застосувати примусове годування і відправити його на психіатричну експертизу. Смерть Магнітського в Росії нічого не змінила, замість цього був прийнятий "закон Діми Яковлєва". Він не відмовляє Олега, оскільки знає, що він упертий і рішення свого не змінить. Він дуже боїться за його здоров'я, оскільки знає про клімат і умови життя в Лабитнангі від інших в'язнів ще з часів, коли вони з Олегом йшли по етапу. Хоча Сашко і не згоден з методом Олега, але поважає його позицію щодо звільнення політв'язнів України з російських застінків і готовий підтримати Олега, якщо буде необхідність", - розповіла Сидоркіна. Вона намагалася відрадити Кольченка від голодування, посилаючись на проблеми зі здоров'ям, через які він перебуває на спецдієті.

Крім листа Сенцову, Кольченко написав звернення на ім'я президента РФ Володимира Путіна з вимогою втрутитися в ситуацію з голодуванням Сенцова і звільнити його. Однак Кольченко також побоюється, що цензура не пропустить це звернення.

До умов утримання в колонії він претензій не має.

Як відомо, український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином він вимагає відпустити всіх українців, яких тримають у Росії та анексованому Криму. Водночас стан здоров'я Олега Сенцова погіршився - у режисера кришаться зуби і випадає волосся.

Нагадаємо, що 13 листопада стало відомо, що Олега Сенцова утримують у штрафному ізоляторі колонії "Білий ведмідь". Пізніше Дмитро Дінзе повідомив, що режисера звільнили з ШІЗО. Раніше Сенцов перебував в колонії в Якутії, однак його перевели "через громадську активність на його підтримку", заявив адвокат.

Російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.

Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.