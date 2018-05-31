Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити Сенцова

Засуджений до 10 років ув'язнення в Росії український активіст Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова.

Про те, що Кольченко оголосив голодування повідомив його адвокат Андрій Лєпьохін, передає "Медіазона".

За словами адвоката, голодування Кольченко оголосив з 31 травня. Інших вимог, окрім звільнення Сенцова, у нього немає.

Раніше iPress.ua повідомляв, що кримський активіст Олександр Кольченко, незаконно засуджений у Росії, готовий підтримати голодування Олега Сенцова.

Як відомо, український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином він вимагає відпустити всіх українців, яких тримають у Росії та анексованому Криму. Водночас стан здоров'я Олега Сенцова погіршився - у режисера кришаться зуби і випадає волосся.

Нагадаємо, що 13 листопада стало відомо, що Олега Сенцова утримують у штрафному ізоляторі колонії "Білий ведмідь". Пізніше Дмитро Дінзе повідомив, що режисера звільнили з ШІЗО. Раніше Сенцов перебував в колонії в Якутії, однак його перевели "через громадську активність на його підтримку", заявив адвокат.

Російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.

Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.