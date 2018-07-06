"Я виявився занадто слабкий": Кольченко припинив голодування

"Змушений визнати, що я переоцінив свої сили - я виявився занадто слабкий. Тому я вирішив припинити голодування. В іншому випадку я піддав би своє здоров'я невиправданому ризику", - написав Кольченко

Засуджений до 10 років ув'язнення в Росії український активіст Олександр Кольченко, який 31 травня оголосив голодування, заявив, що припиняє голодування.

"Олександр Кольченко сьогодні припинив голодування. З його слів, він дуже ослаб, вже став непритомніти. У нього впав рівень цукру в крові, і йому вже ставили глюкозу. За час голодування його вага знизилася до 54 кг", - повідомив адвокат міжнародної правозахисної групи Агора Андрій Лепьохін, опублікувавши лист політв'язня.

Лепьохін розповів, що Кольченка за його за медичними показаннями збиралися переводити із санчастини колонії, де він перебував протягом голодування, до тюремної лікарні.

"Змушений визнати, що я переоцінив свої сили - я виявився занадто слабкий. Тому я вирішив припинити голодування. В іншому випадку я піддав би своє здоров'я невиправданому ризику", - написав Кольченко.

"У ході голодування Олександра кілька разів в присутності начальника колонії намагалися примусити відмовитися від голодування члени місцевої ОНК і представники уповноваженого з прав людини Челябінської області", - розповів адвокат.

Раніше, утримуваний у російській колонії український режисер Олег Сенцов, який голодує 24 день, закликав людей не підтримувати його таким самим способом.

НагаУкраїнського ув'язненого у РФ Олександра Кольченка, який 31 травня оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова, змушують прийняти російське громадянство і шантажують батьками, які залишилися в анексованому Криму.

Також, у Кольченка в російській колонії виявили дефіцит ваги.