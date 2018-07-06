Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Я виявився занадто слабкий": Кольченко припинив голодування

"Змушений визнати, що я переоцінив свої сили - я виявився занадто слабкий. Тому я вирішив припинити голодування. В іншому випадку я піддав би своє здоров'я невиправданому ризику", - написав Кольченко
Засуджений до 10 років ув'язнення в Росії український активіст Олександр Кольченко, який 31 травня оголосив голодування, заявив, що припиняє голодування.
"Я виявився занадто слабкий": Кольченко припинив голодування Олександр Кольченко. Фото: svoboda.org

"Олександр Кольченко сьогодні припинив голодування. З його слів, він дуже ослаб, вже став непритомніти. У нього впав рівень цукру в крові, і йому вже ставили глюкозу. За час голодування його вага знизилася до 54 кг", - повідомив адвокат міжнародної правозахисної групи Агора Андрій Лепьохін, опублікувавши лист політв'язня.

Лепьохін розповів, що Кольченка за його за медичними показаннями збиралися переводити із санчастини колонії, де він перебував протягом голодування, до тюремної лікарні. 

"Змушений визнати, що я переоцінив свої сили - я виявився занадто слабкий. Тому я вирішив припинити голодування. В іншому випадку я піддав би своє здоров'я невиправданому ризику", - написав Кольченко. 

"У ході голодування Олександра кілька разів в присутності начальника колонії намагалися примусити відмовитися від голодування члени місцевої ОНК і представники уповноваженого з прав людини Челябінської області", - розповів адвокат.

Раніше, утримуваний у російській колонії український режисер Олег Сенцов, який голодує 24 день, закликав людей не підтримувати його таким самим способом.

НагаУкраїнського ув'язненого у РФ Олександра Кольченка, який 31 травня оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова, змушують прийняти російське громадянство і шантажують батьками, які залишилися в анексованому Криму.

Також, у Кольченка в російській колонії виявили дефіцит ваги.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 06 2018 12:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.