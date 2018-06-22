Кольченкові дозволили триденне побачення з матір'ю

У російській колонії в Челябінській області українському політв'язневі Олександру Кольченку дозволили тривале побачення з матір'ю, яке планують на 28-30 липня.

Кольченко перебуває в медсанчастині, він уже трохи одужав після голодування. Попри це, адміністрація колонії знімає на камеру кожне годування українця. Крім того, зараз Кольченкові почали приносити багато листів, в тому числі і українською мовою, чого раніше не було, - повідомляє російський правозахисник Микола Щур у Facebook.