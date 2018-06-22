ВІДПОЧИНОК НОВИНИУ російській колонії в Челябінській області українському політв'язневі Олександру Кольченку дозволили тривале побачення з матір'ю, яке планують на 28-30 липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кольченкові дозволили триденне побачення з матір'ю
Політв'язень усе ще перебуває в медсанчастині Челябінської колонії
Фото:з відкритих джерел
Кольченко перебуває в медсанчастині, він уже трохи одужав після голодування. Попри це, адміністрація колонії знімає на камеру кожне годування українця. Крім того, зараз Кольченкові почали приносити багато листів, в тому числі і українською мовою, чого раніше не було, - повідомляє російський правозахисник Микола Щур у Facebook.
Як повідомляв iPress.ua, засуджений до 10 років ув'язнення в Росії український активіст Олександр Кольченко, який 31 травня оголосив голодування, заявив, що припиняє голодування.
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22 06 2018 11:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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