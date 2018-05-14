Колекція Рокфеллерів стала найдорожчим зібранням в аукціонній історії
"Колекція стала найдорожчим зібранням в аукціонній історії. Перевищивши всі попередні очікування, сумарна виручка сягнула $832,6 млн. Усі виручені кошти буде спрямовано на підтримку благодійних організацій, допомогу яким подружжя Рокфеллерів надавало за життя. До них належать організації, що працюють у сфері освіти, мистецтва, економічного розвитку та природоохоронної діяльності", - заявили в аукціонному домі.
За підсумками торгів було встановлено цілу низку цінових рекордів.
Картину "Молода дівчина з кошиком квітів", що належить до "рожевого періоду" творчості Пабло Пікассо, продали за $115 млн, вона є другою за вартістю в списку найдорожчих творів художника.
Робота "Водяні лілеї" Клода Моне, що пішла з молотка за $84,7 млн, і "Одаліска з магноліями" Анрі Матісса, яка знайшла свого нового власника за $80,7 млн, також встановили ціновий рекорд.
Шедевр Дієго Рівери під назвою "Противники" продали за $9,7 млн, він встановив одразу два рекорди - на роботи художника та твори латиноамериканського мистецтва загалом.
Крім того, рекорд було встановлено на торгах, присвячених мистецтву США. Найдорожчим у цій секції став портрет Джорджа Вашингтона роботи Гілберта Стюарта, (рекордні $11,6 млн).
У секції декоративно-прикладного мистецтва найдорожчим лотом став сервіз "Марлі Руж", створений спеціально для Наполеона Бонапарта в XIX столітті. Його продали за рекордну суму в $1,8 млн.
Загалом під час торгів було встановлено 22 цінові рекорди.
Найдорожчими на торгах "Подорожі та Американа" стали рідкісна чаша з білого фарфору з кобальтовим малюнком "Дракон" ($2,8 млн) та імператорська фігура Будди Амітаюса з позолотної бронзи, що пішла з молотка за $2,5 млн.
Під час ювелірних торгів аукціонного дому 12 червня на продаж у Нью-Йорку буде додатково виставлено 19 прикрас, що належали Пеггі Рокфеллер, зазначили в прес-службі Christie's.
Нагадаємо, що картину Леонардо да Вінчі "Спаситель світу" продано на торгах аукціонного дому Christie's у Нью-Йорку за 450 млн доларів.
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