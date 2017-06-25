Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Колесо огляду в Лондоні евакуювали через снаряд

У поліції сказали, що повернуться на місце під час відливу
Поліція Лондона евакуювала людей із колеса огляду "Лондонське око" та з Вестмінстерського причалу через снаряд часів однієї зі світових воєн.
Колесо огляду в Лондоні евакуювали через снаряд Фото: twitter.com/MUGA_OVER

Про це у неділю, 25 червня, повідомляє BBC.

"Поліцейських викликали майже о 10:30 за місцевим часом (11:30 за Гринвічем), після того як на березі Темзи знайшли боєприпас часів Першої або Другої світової війни", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронні органи оточили район на 40 хв.

У поліції сказали, що повернуться на місце під час відливу, аби дістати цей снаряд.

"Лондонське око" – одне з найбільших коліс огляду в Європі. Майже чотири мільйони людей на рік відвідують його.

Нагадаємо, в німецькому Ганновері влада евакуювала понад 50 тис. осіб через п'ять виявлених бомб періоду Другої світової війни.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 06 2017 19:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.