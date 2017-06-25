Колесо огляду в Лондоні евакуювали через снаряд

У поліції сказали, що повернуться на місце під час відливу

Поліція Лондона евакуювала людей із колеса огляду "Лондонське око" та з Вестмінстерського причалу через снаряд часів однієї зі світових воєн.

Про це у неділю, 25 червня, повідомляє BBC.

"Поліцейських викликали майже о 10:30 за місцевим часом (11:30 за Гринвічем), після того як на березі Темзи знайшли боєприпас часів Першої або Другої світової війни", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронні органи оточили район на 40 хв.

У поліції сказали, що повернуться на місце під час відливу, аби дістати цей снаряд.

"Лондонське око" – одне з найбільших коліс огляду в Європі. Майже чотири мільйони людей на рік відвідують його.

Нагадаємо, в німецькому Ганновері влада евакуювала понад 50 тис. осіб через п'ять виявлених бомб періоду Другої світової війни.