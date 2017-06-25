CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція Лондона евакуювала людей із колеса огляду "Лондонське око" та з Вестмінстерського причалу через снаряд часів однієї зі світових воєн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Колесо огляду в Лондоні евакуювали через снаряд
У поліції сказали, що повернуться на місце під час відливу
Фото: twitter.com/MUGA_OVER
Про це у неділю, 25 червня, повідомляє BBC.
"Поліцейських викликали майже о 10:30 за місцевим часом (11:30 за Гринвічем), після того як на березі Темзи знайшли боєприпас часів Першої або Другої світової війни", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронні органи оточили район на 40 хв.
У поліції сказали, що повернуться на місце під час відливу, аби дістати цей снаряд.
"Лондонське око" – одне з найбільших коліс огляду в Європі. Майже чотири мільйони людей на рік відвідують його.
Нагадаємо, в німецькому Ганновері влада евакуювала понад 50 тис. осіб через п'ять виявлених бомб періоду Другої світової війни.
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25 06 2017 19:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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