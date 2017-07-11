Колмогоров планує повернутися на службу

Згідно з рішенням Вищого спецсуду, його поновили у військовому званні

Звільнений з-під варти Сергій Колмогоров заявляє, що обов'язково повернеться на службу у прикордонні війська.

"Я думаю, я вже відпочив достатньо ... На службу обов'язково, у будь-якому разі, я повернуся. Це навіть не обговорюється, іншого варіанту немає", - сказав Колмогоров на прес-конференції 7 листопада у Києві, повідомляє УНІАН.

Він додав, що згідно з рішенням Вищого спецсуду, його поновили у військовому званні.

Своє звільнення з-під варти він порівняв з "витягненням з полону".

"Я вдячний усім, хто взяв участь у моєму звільненні. Можна так сказати, що, фактично, мене витягли з полону, не більше, не менше", - заявив Колмогоров.

Він додав, що сподівався і вірив "в адекватність тих же судів, в їх адекватне рішення".

Нагадаємо, Вищий спецсуд з розгляду кримінальних і цивільних справ відправив на перегляд справу прикордонника Сергія Колмогорова, засудженого до 13 років ув'язнення за вбивство людини на посту у 2014 році. Прикордонника випустили з-під варти.