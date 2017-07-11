Колмогоров планує повернутися на службу
"Я думаю, я вже відпочив достатньо ... На службу обов'язково, у будь-якому разі, я повернуся. Це навіть не обговорюється, іншого варіанту немає", - сказав Колмогоров на прес-конференції 7 листопада у Києві, повідомляє УНІАН.
Він додав, що згідно з рішенням Вищого спецсуду, його поновили у військовому званні.
Своє звільнення з-під варти він порівняв з "витягненням з полону".
"Я вдячний усім, хто взяв участь у моєму звільненні. Можна так сказати, що, фактично, мене витягли з полону, не більше, не менше", - заявив Колмогоров.
Він додав, що сподівався і вірив "в адекватність тих же судів, в їх адекватне рішення".
Нагадаємо, Вищий спецсуд з розгляду кримінальних і цивільних справ відправив на перегляд справу прикордонника Сергія Колмогорова, засудженого до 13 років ув'язнення за вбивство людини на посту у 2014 році. Прикордонника випустили з-під варти.
Зазначимо, за висновком службового розслідування прикордонник Сергій Колмогоров застосував зброю на блокпосту під Маріуполем 9 вересня 2014 року правомірно.
Маріупольський суд засудив Колмогорова до 13 років в'язниці за стрілянину по машині, яку йому наказали зупинити. Внаслідок того, що військовий відкрив вогонь на ураження, загинула жінка. Засуджений стверджує, що лише виконував наказ.
За словами генпрокурора Юрія Луценка, Колмогоров відкрив вогонь на ураження по легковому авто з цивільними особами без попереджувального пострілу, й при цьому він не перебував на блок-посту.
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