Колмогорову наказали перевірити авто перед тим, як він стріляв, - ГПУ

У суді також встановлено, що інших співслужбовців Колмогорова на вказаному місці не було

Перш ніж прикордонник Сергій Колмогоров у вересні 2014 року відкрив вогонь по транспортному засобу біля Маріуполя, він отримав наказ перевірити його.

"Як установлено органами досудового розслідування, перед відкриттям вогню Колмогоровим було віддано наказ на перевірку транспортного засобу. Це було оголошено сьогодні в залі судового засідання, було констатовано текст, позицію і формулювання обвинувачення, яке було досліджено і перевірено рішенням першої та апеляційної інстанції", – заявив начальник слідчого управління ГПУ Віталій Панченко, інформує "112 Україна".

Панченко повідомив, що за результатами проведення комплексу судових експертиз було констатовано і визначено напрямок і траєкторію руху кулі, яку випустили і яка була в причинно-наслідковому зв’язку з настанням смерті потерпілої.

"Із позиції, яку було досліджено експертно і перевірено в суді шляхом допиту експерта, було встановлено, що кулю випустили з місця, де перебував Колмогоров. У суді також встановлено, що інших співслужбовців Колмогорова на вказаному місці не було. Тому в органу досудового розслідування були і є підстави обвинувачувати Колмогорова в питанні здійснення пострілу саме з цього місця, що і було зроблено. Тому шляхом аналізу всіх доказів слідчі ухвалили рішення, прокурор його затвердив, щодо надання правової кваліфікації діям Колмогорова в цій частині – саме тієї, яку було констатовано і підтверджено рішеннями двох інстанцій судів", – розповів прокурор.

"Тобто калібр, який використовується автоматом Калашникова, було ввірено в службове користування Колмогорову", – наголосив він.

Нагадаємо, Вищий спецсуд з розгляду кримінальних і цивільних справ відправив на перегляд справу прикордонника Сергія Колмогорова, засудженого до 13 років ув'язнення за вбивство людини на посту у 2014 році. Прикордонника випустили з-під варти.