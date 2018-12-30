Коло підозрюваних у вбивстві Шеремета звузилось, – Луценко

Луценко заявив, що він не може сказати, до якої кількості осіб звузилося коло підозрюваних

"Ниточка", про яку заявляв генпрокурор Юрій Луценко, привела до значного звуження кола підозрюваних у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі "5 каналу" в програмі "Рандеву".

"Коло підозрюваних у виконанні дуже серйозно звузилось", - відповів прокурор на питання про "ниточку" у справі вбивства Шеремета, про яку заявлялося раніше.

Луценко заявив, що він не може сказати, до якої кількості осіб звузилося коло підозрюваних.

"Із декількох тисяч до декількох сот", - відповів він на уточнююче питання.

При цьому Луценко повідомив, що йдеться не про замовників, а про виконавців.

"Замість відповіді скажу вам,що навіть ФБР не змогла надати нам жодної допомоги", - заявив Луценко у відповідь на питання, коли слідство зможе назвати імена вбивць.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016-го о 7:45 ранку внаслідок вибуху машини. Він їхав на ранковий ефір своєї програми. Убивство журналіста, розслідування якого високопосадовці публічно називали "справою честі", залишається нерозкритим. Голова Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що слідство "встановило особу, яка може бути причетна до вбивства журналіста Павла Шеремета, але поки її не ідентифікувало".

Представництво ЄС в Україні чекає на прозоре розслідування та притягнення винних до відповідальності. Мати вбитого журналіста вважає, що реакція української влади і правоохоронців свідчить про те, що ця справа не буде розкрита.