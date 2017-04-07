Коломойський хоче відсудити у "Приватбанку" дев'ять мільярдів, - ЗМІ
Згідно з документом, в цілому кількість поданих до банку позовів становить більше 2,9 тисяч на суму 20,185 млрд грн, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За даними голови правління Приватбанку Олександра Шлапака, фінустанова, в свою чергу, подала в суди позови на суму 23,8 млрд грн.
"Загальна сума претензій за позовами, які ми подали, - 23,8 млрд грн. Це не обов'язково колишні акціонери, але в тому числі вони там є", - сказав він.
Нагадаємо, у грудні 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".
За даними аудиту, про який повідомив Bloomberg, 99,4% корпоративного кредитного портфеля "ПриватБанку" на кінець 2016 року складали позики, видані пов'язаним з колишніми акціонерами компаніями.
Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.
Після націоналізації "ПриватБанку" держава вклала у фінустанову суму, еквівалентну 5% ВВП.
Раніше Валерія Гонтарєва заявляла, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.
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