Коломойський хоче відсудити у "Приватбанку" дев'ять мільярдів, - ЗМІ

Компанії, пов'язані з колишніми власниками Приватбанку подали проти фінустанови 92 позови на 8,913 мільярда гривень.

Згідно з документом, в цілому кількість поданих до банку позовів становить більше 2,9 тисяч на суму 20,185 млрд грн, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За даними голови правління Приватбанку Олександра Шлапака, фінустанова, в свою чергу, подала в суди позови на суму 23,8 млрд грн.

"Загальна сума претензій за позовами, які ми подали, - 23,8 млрд грн. Це не обов'язково колишні акціонери, але в тому числі вони там є", - сказав він.

Нагадаємо, у грудні 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".

За даними аудиту, про який повідомив Bloomberg, 99,4% корпоративного кредитного портфеля "ПриватБанку" на кінець 2016 року складали позики, видані пов'язаним з колишніми акціонерами компаніями.

Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.

Після націоналізації "ПриватБанку" держава вклала у фінустанову суму, еквівалентну 5% ВВП.

Раніше Валерія Гонтарєва заявляла, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.