Коломойський і Боголюбов оскаржили юрисдикцію суду Лондона у спорі з ПриватБанком

Колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов оскаржили юрисдикцію Високого суду Лондона під час розгляду позову ПриватБанку, поданого в грудні 2017 року.

Попередні слухання за відповідною заявою стартують 25 липня і триватимуть п'ять-сім днів, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на поінформоване джерело.

Суд також розгляне заяву відповідачів про зняття запобіжного заходу - замороження їхніх активів.

Остаточне рішення щодо заяв ухвалять у жовтні.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Високий суд Англії заморозив активи Коломойського і Боголюбова по всьому світу на $2,5 млрд. Таке рішення суд прийняв як забезпечувальний захід за позовом державного ПриватБанку, який підозрює екс-власників у виведенні грошей.

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі і витратила десятки мільярдів гривень на його докапіталізацію.