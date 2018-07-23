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Коломойський і Боголюбов оскаржили юрисдикцію суду Лондона у спорі з ПриватБанком

Суд повинен ухвалити рішення в жовтні
Колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов оскаржили юрисдикцію Високого суду Лондона під час розгляду позову ПриватБанку, поданого в грудні 2017 року.
Коломойський і Боголюбов оскаржили юрисдикцію суду Лондона у спорі з ПриватБанком Боголюбов та Коломойський. Фото: most-dnepr.info

Попередні слухання за відповідною заявою стартують 25 липня і триватимуть п'ять-сім днів, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на поінформоване джерело.

Суд також розгляне заяву відповідачів про зняття запобіжного заходу - замороження їхніх активів.

Остаточне рішення щодо заяв ухвалять у жовтні.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Високий суд Англії заморозив активи Коломойського і Боголюбова по всьому світу на $2,5 млрд. Таке рішення суд прийняв як забезпечувальний захід за позовом державного ПриватБанку, який підозрює екс-власників у виведенні грошей.

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі і витратила десятки мільярдів гривень на його докапіталізацію.

 
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23 07 2018 12:57
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