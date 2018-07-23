Коломойський і Боголюбов оскаржили юрисдикцію суду Лондона у спорі з ПриватБанком
Попередні слухання за відповідною заявою стартують 25 липня і триватимуть п'ять-сім днів, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на поінформоване джерело.
Суд також розгляне заяву відповідачів про зняття запобіжного заходу - замороження їхніх активів.
Остаточне рішення щодо заяв ухвалять у жовтні.
Нагадаємо, наприкінці минулого року Високий суд Англії заморозив активи Коломойського і Боголюбова по всьому світу на $2,5 млрд. Таке рішення суд прийняв як забезпечувальний захід за позовом державного ПриватБанку, який підозрює екс-власників у виведенні грошей.
21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі і витратила десятки мільярдів гривень на його докапіталізацію.
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