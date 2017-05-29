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Коломойський і Боголюбов судитимуться з Нацбанком і Мінфіном

Компанія вимагає визнати незаконними дії відповідачів і зобов'язати їх вчинити певні дії
Компанія Triantal Investments, яка належить Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, подала в Окружний адмінсуд Києва позов проти Національного банку, Міністерства Фінансів і ПриватБанку.
Коломойський і Боголюбов судитимуться з Нацбанком і Мінфіном Ігор Коломойський. Фото: theinsider.ua

Про це свідчать матеріали суду, передають "Українські Новини".

22 травня кіпрська компанія Triantal Investments, яка до націоналізації Приватбанку володіла 16,8% акцій фінансової установи, подала позови в суд.

Компанія вимагає визнати незаконними дії відповідачів і зобов'язати їх вчинити певні дії.

Детальна інформація, які саме вимоги у позивача, наразі в судовому реєстрі відсутня.

Суд призначив засідання за позовом компанії на 27 Липня.

У судах також знаходяться позови 6 віргінських компаній ТОО Камерін Інвестиції, SUNNEX Інвестиції LLP, ТОО Tamplemon Інвестиції, Комерційна ТОО Berlini, ТОО Lumil Investments, ТОО Sofinam Інвестиції, які судяться з Приватбанком щодо розблокування своїх коштів.

Нагадаємо, напередодні націоналізації "Приватбанк" оформив 110 мільярдів гривень кредитів на понад 30 фірм, більшість із яких мають ознаки фіктивності.

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29 05 2017 11:19
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