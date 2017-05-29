Коломойський і Боголюбов судитимуться з Нацбанком і Мінфіном
Про це свідчать матеріали суду, передають "Українські Новини".
22 травня кіпрська компанія Triantal Investments, яка до націоналізації Приватбанку володіла 16,8% акцій фінансової установи, подала позови в суд.
Компанія вимагає визнати незаконними дії відповідачів і зобов'язати їх вчинити певні дії.
Детальна інформація, які саме вимоги у позивача, наразі в судовому реєстрі відсутня.
Суд призначив засідання за позовом компанії на 27 Липня.
У судах також знаходяться позови 6 віргінських компаній ТОО Камерін Інвестиції, SUNNEX Інвестиції LLP, ТОО Tamplemon Інвестиції, Комерційна ТОО Berlini, ТОО Lumil Investments, ТОО Sofinam Інвестиції, які судяться з Приватбанком щодо розблокування своїх коштів.
Нагадаємо, напередодні націоналізації "Приватбанк" оформив 110 мільярдів гривень кредитів на понад 30 фірм, більшість із яких мають ознаки фіктивності.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат